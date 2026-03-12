Xiaomi 18 Pro Max: перші подробиці про майбутній суперфлагман із 2-нм процесором

З’явилися перші витоки щодо наступного технологічного лідера від Xiaomi — моделі 18 Pro Max. Хоча до офіційного анонсу, який очікується у вересні 2026 року, ще багато часу, оприлюднені характеристики вже обіцяють новий рівень продуктивності та якості зображення.
Екран: Рекордно тонкі рамки та колірне охоплення
Xiaomi продовжує вдосконалювати дизайн своїх пристроїв. Новинка отримає 6,9-дюймовий плаский LIPO OLED-дисплей. Головною фішкою стануть надзвичайно вузькі симетричні рамки, які будуть навіть меншими, ніж у поточної моделі 17 Pro Max.
Технічні особливості дисплея:
- Колірний простір BT.2020: Підтримка цього стандарту дозволить відображати значно ширший спектр кольорів, що наблизить картинку до професійних моніторів.
- Мінімальна яскравість 1 ніт: Це зробить використання смартфона в повній темряві максимально комфортним для очей, виключаючи засліплення.
Продуктивність: Ера 2-нанометрових чипів
Серцем Xiaomi 18 Pro Max стане новітній процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.
Ключова інновація: Чип побудований за 2-нанометровим техпроцесом. Це означає не лише черговий приріст потужності, а й значне покращення енергоефективності. Смартфон зможе працювати довше під високим навантаженням, виділяючи при цьому менше тепла.
Поки що подробиці про камери та ємність акумулятора тримають у таємниці, проте інсайдери впевнені: Xiaomi залишиться вірною традиції пропонувати передове «залізо» за конкурентною ціною.