Xiaomi 18 Pro Max: перші подробиці про майбутній суперфлагман із 2-нм процесором

З’явилися перші витоки щодо наступного технологічного лідера від Xiaomi — моделі 18 Pro Max. Хоча до офіційного анонсу, який очікується у вересні 2026 року, ще багато часу, оприлюднені характеристики вже обіцяють новий рівень продуктивності та якості зображення.

Екран: Рекордно тонкі рамки та колірне охоплення

Xiaomi продовжує вдосконалювати дизайн своїх пристроїв. Новинка отримає 6,9-дюймовий плаский LIPO OLED-дисплей. Головною фішкою стануть надзвичайно вузькі симетричні рамки, які будуть навіть меншими, ніж у поточної моделі 17 Pro Max.

Технічні особливості дисплея:

Колірний простір BT.2020: Підтримка цього стандарту дозволить відображати значно ширший спектр кольорів, що наблизить картинку до професійних моніторів.

Підтримка цього стандарту дозволить відображати значно ширший спектр кольорів, що наблизить картинку до професійних моніторів. Мінімальна яскравість 1 ніт: Це зробить використання смартфона в повній темряві максимально комфортним для очей, виключаючи засліплення.

Продуктивність: Ера 2-нанометрових чипів

Серцем Xiaomi 18 Pro Max стане новітній процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Ключова інновація: Чип побудований за 2-нанометровим техпроцесом. Це означає не лише черговий приріст потужності, а й значне покращення енергоефективності. Смартфон зможе працювати довше під високим навантаженням, виділяючи при цьому менше тепла.

Поки що подробиці про камери та ємність акумулятора тримають у таємниці, проте інсайдери впевнені: Xiaomi залишиться вірною традиції пропонувати передове «залізо» за конкурентною ціною.