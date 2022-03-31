Смартфон Redmi Note 11S 5G представлений офіційно

Китайська компанія Redmi офіційно презентувала новий смартфон середнього класу Redmi Note 11S 5G. Гаджет отримав 6,6-дюймовий IPS-дисплей роздільною здатністю Full HD+ 2400х1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 90 Гц та отвором посередині верхньої грані під 13-мегапіксельну фронтальну камеру.





Основна камера представлена ​​потрійною конструкцією з головним 50-мегапіксельним сенсором, доповненим 8-мегапіксельним датчиком з ширококутною оптикою та 2-мегапіксельним сенсором для макрозйомки. Основою моделі стала однокристальна система MediaTek Dimensity 810. Передбачено 4 або 6 Гбайт оперативної пам’яті та постійний накопичувач на 64 або 128 Гбайт.

За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 5000 мАг, який заряджається за допомогою швидкої зарядки потужністю 33 Вт. Смартфон працює під керуванням операційної системи Android 11 із фірмовою оболонкою MIUI 12.5.

Конкуренти також не сплять, компанія Oppo преставила свого потужного середнячка на базі Snapdragon 680 з потужною зарядкою.

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