Snapdragon 680 та 33-ватна зарядка: Oppo представила смартфон Reno7 4G

Китайська компанія Oppo офіційно презентувала новий смартфон середнього класу Reno7 4G. Гаджет отримав якісний 6,4-дюймовий AMOLED-дисплей роздільною здатністю Full HD+ 2400 х 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 90 Гц та отвором у лівому верхньому кутку під потужну 32-мегапіксельну фронтальну камеру.





Основна камера представлена ​​потрійною конструкцією з головним 64-мегапіксельним сенсором, доповненим 2-мегапіксельним датчиком для макрозйомки і 2-мегапіксельним датчиком глибини. Основою моделі стала однокристальна система Qualcomm Snapdragon 680. Передбачено 8 Гбайт оперативної пам’яті та постійний накопичувач на 256 Гбайт.

За автономність смартфона відповідає акумулятор ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 33 Вт. Є чіп NFC для безконтактних платежів та стандартний 3,5-дюймовий аудіороз’єм. Ціна Reno7 4G становить близько 360 доларів.

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