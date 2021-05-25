Названо шкідливі звички людей, які негативно впливають на смартфон

Кожен без винятку користувач смартфона хоче, щоб його мобільний гаджет пропрацював як можна довше. Однак, при цьому люди часто не помічають, що прискорюють знос пристрою. Про що саме йдеться? Щоб дізнатися – читайте наш матеріал. У ньому ми розповіли про основні шкідливих причини, що скорочують термін життя смартфона.





Неправильна зарядка

Основний момент, який приводить до скорочення ресурсу батареї. Багато користувачів вважають, що правильно повністю розряджати телефон, а потім підключати його до розетки і тримати його там поки акумулятора не зарядиться до 100%. Це помилка.

Батареї сучасних смартфонів розраховані на певну кількість подібних циклів. Щоб збільшити термін їх служби, правильно підтримувати заряд акумулятора в діапазоні від 20 до 80%.

Використання під час зарядки

Висока температура – ще один ворог батареї. Однак, це не бентежить користувачів, які як ні в чому не бувало продовжують користуватися телефоном навіть після підключення до зарядного пристрою. Це вірний спосіб прискорити знос батареї, тому рекомендуємо так не робити. Звичайно, якщо відповісти на вхідне повідомлення поки смартфон заряджається, нічого не буде, а ось заходити в ігри і дивитися тіктоки варто вже після того, як гаджет повернеться з пітстопу.

Неакуратна експлуатація

Смартфонами, як і іншої іншою технікою, варто користуватися акуратно. Не потрібно кидати їх на стіл або диван, носити в кишені з ключами, діставати телефон на морозі і при цьому думати, що гаджету нічого не буде. Експлуатуючи апарат подібним чином, він явно прослужить менше, ніж міг би.

Відкладання оновлень

Не встановлювати оновлення немає жодного приводу. Так, часто виробники випускають забаговані апдейти, які призводять до тих чи інших помилок, але їх оперативно виправляють. Тому не варто кожен раз відкладати оновлення ОС і безпеки. Вони оптимізують роботу пристрою, нівелюють помилки і баги, дозволяючи смартфону працювати довше.