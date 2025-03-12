Hardnews
OnePlus випустить новий субфлагман на базі топового Dimensity 9400+
За відомостями різних інсайдерів, компанія OnePlus готує до випуску нову субфлагманську модель, оснащену топовим процесором Dimensity 9400+. Ймовірно, йдеться про Ace 5V або Ace 5S.
Майбутній новинці приписують 6,83-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц, також чип Dimensity 9400+, 50-мегапіксельний основний сенсор у складі тильної камери та окремий перемикач управління звуком сповіщень. Ємність акумулятора поки невідома, проте інсайдери вважають, що вона складе 7500 мАг з підтримкою 80-ватної зарядки або 7000 мАг із зарядкою на 100 Вт.
Інших подробиць про цей смартфон OnePlus поки немає.
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