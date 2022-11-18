Деталі для дронів Shahed-136 були виготовлені в Харкові

Як так сталося, що у дронах Shahed-136 при розборі знайшли реле українського виробника, поки що невідомо. Але те, що це правда, залишається болючим фактом. Українські спеціалісти при детальному вивчені уцілілих безпілотників були неприємно здивовані. У деяких БПЛА всередині встановлені реле українського виробника «Радіореле». При розборці Шахіда були присутні представники Незалежної антикорупційної комісії, які також підтвердили цей факт.

Під час проведеного розслідування вдалося дізнатися багато цікавої інформації. Наприклад, завод «Радіореле» у 2020 році виставили на торги. Причина таких дій — не ефективний менеджмент. Тобто управлінці зробили все можливе, щоб державне підприємство було продано, як збиткове. Покупця активів знайти не вдалося, але встановлено, що пост керівника підприємства з 2007 року займає Анатолій Донєц.

У 2016 році топ-менеджер заводу скаржився на те, що вони втратили доступ до найбільшого ринку збуту. Під час розслідування було встановлено, що мова йшла про Росію. До 2016 року це підприємство офіційно вело торги із країною-терористом та постачало свою продукцію.

Не можна виключати можливість, що українські компоненти будуть знайдені й в іншій військовій техніці та зброї. Подібні ситуації вже були — це скандал із Мотор-Січ. Як відомо, його директор тісно співпрацював з Росією та продавав агресорові двигуни на вертольоти.

Shahed-136 — це зброя з Ірану, але у дронах іранський лише двигун. Інші компоненти виготовлені різними іноземними компаніями (понад 30 організацій). Частина деталей привезена до Ірану контрабандою. Детальний розбір дрона показав, що більша його частина складається з американських компонентів. Точно відомо, що в них встановлені мікрочипи від Microsoft.