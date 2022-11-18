Ракети у РФ не закінчаться ніколи: думка експерта

Ракетні обстріли України Росією не закінчаться найближчим часом. Ракети не закінчаться ніколи. Те, що сьогодні РФ використовує для терору українського населення, було розроблено ще за радянських часів. Так, сучасні конструктори внесли деякі зміни, але основа ракет — незмінна. Через це країна терорист зможе відновлювати свої запаси. Такою думкою поділився експерт Олександр Коваленко.

Відомо, що серійного виробництва ракет у Росії немає. Все через те, що країна має обмежений доступ до компонентів (мікрочипи). Через дії санкцій ракетний потенціал РФ залежить від контрабанди. Доступу до імпортних компонентів вони просто не мають, але можуть шукати «обхідні» шляхи та незаконно ввозити щось сумнівної якості, або купувати через посередників. Механізм санкцій лише почав працювати. Усі країни, які допомагають Росії, також потрапляють до чорного списку. Проблема у тому, що за короткий термін не можна зробити повну ізоляцію РФ та її прихильників.

За таких умов обсяги виробництва крилатих ракет впали до 2-3 одиниць на тиждень. Прогноз відносний, але маючи дані ГУР, може бути цілком реальним. Навіть за таких умов можна зробити висновки, що ракети не закінчаться ніколи. Росія продовжить завдавати удари по Україні декілька разів на місяць. Скоріш за все вони накопичуватимуть обсяг зброї, а потім використовуватимуть його. Триватиме це до повної капітуляції ворога.

Чекати, коли вичерпаються запаси, немає сенсу. Натомість потрібно вжити всіх заходів, щоб закрити небо: отримати нові комплекси ПВО та ПРО, витіснити ворога з українських земель. Після цього війна не закінчиться, і потрібно бути готовим до нових рішучих дій РФ. Вони будуть використовувати все, що є в арсеналі для знищення України: дрони, ракети, авіабомби.