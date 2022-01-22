 Незаконна трансляція телевізійних каналів приносила українці 400 тисяч гривень в місяць

Зловживаючи службовим становищем, керівник одного з місцевих підприємств налагодила для себе чималий “підробіток” – повідомляє відділ протидії кіберзлочинам ГУ Нацполіції Кіровоградщини. Жінка організувала трансляцію українських каналів, за ціною підписки у 95 гривень на місяць. Майже 4000 абонентів приносили шахрайці близько 400 тисяч грн.





Ці кримінальні дії порушували авторські права зокрема одного з найбільших медіахолдингів України, завдаючи збитки у значних розмірах, сума яких встановлюється.

Розпочато розслідування за ч. 3 ст. 175 КК України (порушення авторського права і суміжних прав). Відтак, підприємливій жіночці вимальовується тривалий, до 6 років, “відпочинок” у відповідному пенітенціарному закладі.

Спроби з’ясування подробиць цієї історії поки не результативні, бо поліція традиційно тримає все у таємниці, й не називає ані прізвища, ані провайдера, ані медіахолдинг, ані навіть населений пункт. Виникає слушне питання: “А чи була жіночка?”.

Отже, від піратства потерпають не лише закордонні власники авторських прав, своїх, українських, шахраї “грабувати” також не бояться.

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