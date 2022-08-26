Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 29 августа по 4 сентября

Общий фон недели скорее напряженный. Импульсивность и всплески агрессии будут мешать в делах. В любовной сфере возможны сильные перепады – от ощущения тупика и застоя до поиска новых впечатлений и непредсказуемого поведения. Физическая сила и ловкость будут поддерживать нас, поднимать тонус и самооценку. Занимайтесь спортом!





Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит скорее позитивная неделя. Особая поддержка ждет вас в сфере любви, чувств и страсти. Вы будете обаятельны, ловки и энергичны. Неделя не подходит для интеллектуальной работы, переговоров, размышлений и дел, требующих точности.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам неделя принесет успех в делах, повышение самооценки, точность решений и напористость в их исполнении. Однако в любовной сфере могут продолжиться неурядицы. Сосредоточьтесь на принятии важных для вас решений и их реализации.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам неделя принесет много положительных влияний: энергичность, настойчивость, напористость; обаяние и умение найти подход к противоположному полу. Также вам будет помогать быстрота и точность в мышлении, возможен успех в переговорах. Однако при отстаивании принципиальных позиций и излишней упертости порой возможны конфликты с окружающими.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит положительная неделя. Она принесет собранность, фокус на главном и способность напрямик двигаться к вашим целям. Воспользуйтесь этой неделей, чтобы принять важные решения и приступить к их реализации. При этом вы можете рассчитывать на поддержку мира и окружающих людей.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается романтический и страстный период. Романтичность и нежность отходят на второй план. А на первое место выходят страстность, энергичность и напористость. Запланируйте дела, в которых требуется особая настойчивость, вера в свои силы и способность не сдаваться перед препятствиями.

Дева — гороскоп на неделю

Девы на предстоящей неделе могут быть вовлечены в острые конфликты. Вы будете сильнее, чем обычно, чувствовать свою индивидуальность, свои внутренние потребности, видеть свои цели. Однако при попытке реализовать их можете наталкиваться на непонимание, а то и открытые сопротивление. Возможны ссоры и личные выпады.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит положительная неделя. Вас будут поддерживать позитивные энергии мягкости, нежности и обаяния; и одновременно вам помогут страстность, энергичность и настойчивость. Неделя также особенно хорошо подходит для умственной работы, переговоров, размышлений. Общайтесь с людьми, проявите свои лучшие качества, достигайте выгодных договоренностей.

Скорпион — гороскоп на неделю

В жизни Скорпионов наступает период усиления самооценки, лучшего понимания себя, способности сфокусироваться на главном. Внутри вас как бы раскрывается жизненная энергия и помогает вам определиться с важными целями и следовать к ним. Чем активнее вы будете это делать, тем большую уверенность в себе обретете. И тем лучше будете себя чувствовать.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам неделя обещает конфликты и сложности при попытке «продавить» свои интересы. Однако, если вы используете мягкость и обаяние, все может пройти гораздо более гладко. На предстоящей неделе вам не стоит заострять внимание на спорных вопросах и конфликтных ситуациях.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам предстоит очень положительная неделя. Она принесет расцвет сил, четкое понимание, к чему стоит двигаться, куда направить свои усилия. Ясность и определенность внутри принесет и успех снаружи. Также вы будете полны сил, и у вас будет высокая самооценка.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на предстоящей неделе стоит проявить настойчивость во всех делах, которые застопорились или зашли в тупик. Неделя принесет вам обновление, ощущение, что вы на коне, полны сил и готовы действовать. Воспользуйтесь этим состоянием, чтобы избавиться от застоя, начать новые проекты или привнести что-то новое в свою жизнь.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит непростая неделя. Она принесет хаос, сумятицу, неспособность разобраться в себе. Возможны также перепады энергии или просто упадок сил. Могут возникнуть и внешние конфликты, например, спор и противостояние с кем-то из окружающих мужчин.