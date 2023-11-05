Голосування вже наступного тижня: що буде з виплатами ВПО в 2024 році

Роксолана Підласа, народний депутат і голова бюджетного комітету Верховної Ради, запевнила під час телемарафону United News, що фінансова підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) буде стабільно надаватися у 2024 році.

Після підготовки остаточного законопроекту парламент має проголосувати за державний бюджет наступного тижня, і Підласа оптимістично налаштована щодо його прийняття парламентарями.

Пріоритетами бюджету є дві ключові сфери: оборона, на яку припадає більше половини всього бюджету, та соціальний захист, на який пропонується виділити понад 468 мільярдів гривень на рік.

Підласа підкреслила відданість постійній підтримці внутрішньо переміщених осіб, яких, згідно з поточними даними, налічується близько 2 мільйонів. Вона підтвердила, що виплата грошової допомоги на проживання для цих осіб буде продовжена, на що в наступному році буде виділено 57,6 млрд. грн., що забезпечить достатні ресурси для задоволення їхніх потреб.

Нагадаємо, що в уряді назвали зарплату простого українця на 2024 рік.