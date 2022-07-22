Експерт розповів про те, що подорожчає найбільше після підняття курсу долара

Підвищення Нацбанком офіційного курсу долара до 36,56 грн/$, тобто на 25%, суттєво зменшить його розрив з ринковим курсом. Однак такий крок регулятора буде мати також чимало негативних наслідків. Зокрема приблизно на чверть збільшиться вартість імпортних товарів та пального.





Загалом експерти ринку вважають рішення Національного банку вірним. Адже різниця між реальним та фіксованим курсом вже давно тиснула на експортерів, змушуючи їх торгувати «в чорну» та притримувати валютну виручку до кращих часів. При цьому курс не відпустили, а залишили фіксованим, що також є цілком логічним в умовах війни.

Проте зараз більшість українців ще не зрозуміли, що ж далі та якими будуть наслідки від підвищення фіксованого курсу. На це питання відповів член наглядової ради ПриватБанку Роман Сульжик.

Він пояснив, що зараз у фінансової системи України цілком достатньо ресурсу щоб втримати поточний курс як мінімум на півроку, а можливо й на цілий рік. До того ж актуальний офіційний курс вже фактично на одному рівні з ринковим, тому на чорному ринку також значних змін не буде. Спекулянти звісно ж спробують створити ажіотаж, та далеко втекти від фіксованого курсу їм не вдасться.

Та що найважливіше, підвищення НБУ офіційного курсу спричинить здорожчання пального. Ціни на заправках збільшаться пропорційно долару – на 25%. А згодом піде вгору й вартість інших товарів, від імпорту до продуктів харчування.

Як зазначив головний аналітик компанії Forex Club Андрій Шевчишин, раніше пальне в Україні купували по старому фіксованому курсу. А тепер він підвищився на чверть. Тож, якщо подумати, тут і дивуватися нічому. Що ж стосується побутових товарів та продуктів харчування – ціни на них зміняться через здорожчання логістики.