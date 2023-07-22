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“Сільпо” запустило послугу про яку мріяли мільйони українців

22.07.2023
1 хвилина на прочитання
Сільпо

Компанія “Сільпо” запустила в Івано-Франківській області послугу доставки товарів у радіусі до 100 км. Ця нова послуга, як повідомляє прес-служба мережі супермаркетів, дає можливість мешканцям робити покупки онлайн через сайт shop.silpo.ua або мобільний додаток “Сільпо”, навіть якщо в їхньому місті чи селі немає фізичного магазину “Сільпо”.

Доставка здійснюється у 12 населених пунктів

Служба доставки обслуговує жителів наступних 12 населених пунктів Івано-Франківської області:

  • Надвірна,
  • Татарів
  • Микуличин,
  • Коломия,
  • Яремче,
  • Поляниця,
  • Делятин,
  • Лисець,
  • Богородчани,
  • Ланчин,
  • Угорники,
  • Чернєв.

Як працює процес доставки

Щоб зробити замовлення, зайдіть в інтернет-супермаркет “Сільпо” на сайт shop.silpo.ua або через додаток “Сільпо”:

  • Додайте обрані вами товари та продукти до кошика.
  • Вкажіть свою адресу, щоб ми знали, куди доставити ваше замовлення.
  • Оберіть зручну дату доставки. Доставка здійснюється щотижня по вівторках, четвергах, суботах та неділях.
  • Оберіть спосіб оплати: оплата карткою онлайн, оплата через термінал або накладений платіж.
  • За 1,5-2 години до доставки очікуйте дзвінка від кур’єра, щоб підтвердити час прибуття.
  • Ваше замовлення буде ретельно упаковане та доставлене у зручний для вас час.

У прес-службі мережі супермаркетів підкреслили: “Спеціальна вартість доставки від “Сільпо” становить лише 1 гривню. Однак, щоб отримати право на доставку, необхідно зробити замовлення на суму від 499 гривень”.

Ця послуга є вигідною для тих, хто не має поблизу “Сільпо”, для людей, які переїхали з великих міст у сільську місцевість, де немає звичних супермаркетів, а також для тих, хто бажає підтримувати своїх рідних дистанційно. Наприклад, ви можете відправити батькам вкрай необхідний продуктовий набір, але не маєте змоги відвідати їх особисто.

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22.07.2023
1 хвилина на прочитання
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