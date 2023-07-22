“Сільпо” запустило послугу про яку мріяли мільйони українців

Компанія “Сільпо” запустила в Івано-Франківській області послугу доставки товарів у радіусі до 100 км. Ця нова послуга, як повідомляє прес-служба мережі супермаркетів, дає можливість мешканцям робити покупки онлайн через сайт shop.silpo.ua або мобільний додаток “Сільпо”, навіть якщо в їхньому місті чи селі немає фізичного магазину “Сільпо”.
Доставка здійснюється у 12 населених пунктів
Служба доставки обслуговує жителів наступних 12 населених пунктів Івано-Франківської області:
- Надвірна,
- Татарів
- Микуличин,
- Коломия,
- Яремче,
- Поляниця,
- Делятин,
- Лисець,
- Богородчани,
- Ланчин,
- Угорники,
- Чернєв.
Як працює процес доставки
Щоб зробити замовлення, зайдіть в інтернет-супермаркет “Сільпо” на сайт shop.silpo.ua або через додаток “Сільпо”:
- Додайте обрані вами товари та продукти до кошика.
- Вкажіть свою адресу, щоб ми знали, куди доставити ваше замовлення.
- Оберіть зручну дату доставки. Доставка здійснюється щотижня по вівторках, четвергах, суботах та неділях.
- Оберіть спосіб оплати: оплата карткою онлайн, оплата через термінал або накладений платіж.
- За 1,5-2 години до доставки очікуйте дзвінка від кур’єра, щоб підтвердити час прибуття.
- Ваше замовлення буде ретельно упаковане та доставлене у зручний для вас час.
У прес-службі мережі супермаркетів підкреслили: “Спеціальна вартість доставки від “Сільпо” становить лише 1 гривню. Однак, щоб отримати право на доставку, необхідно зробити замовлення на суму від 499 гривень”.
Ця послуга є вигідною для тих, хто не має поблизу “Сільпо”, для людей, які переїхали з великих міст у сільську місцевість, де немає звичних супермаркетів, а також для тих, хто бажає підтримувати своїх рідних дистанційно. Наприклад, ви можете відправити батькам вкрай необхідний продуктовий набір, але не маєте змоги відвідати їх особисто.
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