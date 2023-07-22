“Сільпо” запустило послугу про яку мріяли мільйони українців

Компанія “Сільпо” запустила в Івано-Франківській області послугу доставки товарів у радіусі до 100 км. Ця нова послуга, як повідомляє прес-служба мережі супермаркетів, дає можливість мешканцям робити покупки онлайн через сайт shop.silpo.ua або мобільний додаток “Сільпо”, навіть якщо в їхньому місті чи селі немає фізичного магазину “Сільпо”.

Доставка здійснюється у 12 населених пунктів

Служба доставки обслуговує жителів наступних 12 населених пунктів Івано-Франківської області:

Надвірна,

Татарів

Микуличин,

Коломия,

Яремче,

Поляниця,

Делятин,

Лисець,

Богородчани,

Ланчин,

Угорники,

Чернєв.

Як працює процес доставки

Щоб зробити замовлення, зайдіть в інтернет-супермаркет “Сільпо” на сайт shop.silpo.ua або через додаток “Сільпо”:

Додайте обрані вами товари та продукти до кошика.

Вкажіть свою адресу, щоб ми знали, куди доставити ваше замовлення.

Оберіть зручну дату доставки. Доставка здійснюється щотижня по вівторках, четвергах, суботах та неділях.

Оберіть спосіб оплати: оплата карткою онлайн, оплата через термінал або накладений платіж.

За 1,5-2 години до доставки очікуйте дзвінка від кур’єра, щоб підтвердити час прибуття.

Ваше замовлення буде ретельно упаковане та доставлене у зручний для вас час.

У прес-службі мережі супермаркетів підкреслили: “Спеціальна вартість доставки від “Сільпо” становить лише 1 гривню. Однак, щоб отримати право на доставку, необхідно зробити замовлення на суму від 499 гривень”.

Ця послуга є вигідною для тих, хто не має поблизу “Сільпо”, для людей, які переїхали з великих міст у сільську місцевість, де немає звичних супермаркетів, а також для тих, хто бажає підтримувати своїх рідних дистанційно. Наприклад, ви можете відправити батькам вкрай необхідний продуктовий набір, але не маєте змоги відвідати їх особисто.