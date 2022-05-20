НБУ больше не будет поддерживать евро, оставит только доллар

Национальном банке Украины решили отказаться от интервенций в евро. Согласно принятому на днях постановлению №96, теперь регулятор будет контролировать курс на межбанке только с помощью операций с долларом.





Как отметила директор отдела казначейских операций в Юнекс Банке Анна Золотько, решение Нацбанка вполне обоснованно. Ведь потребность в евроинтервенциях на межбанке пока просто отпала.

Эксперт объясняет, что когда военные действия в Украине только начались, отечественные банки снизили свою активность на межбанке и практически не проводили операций между собой. Вопросы покупки и продажи валюты НБУ еще как-то закрывал собственными интервенциями. А вот с операциями доллар-евро у финучреждений, как правило, возникали серьезные сложности.

Так что регулятор решил пойти навстречу игрокам рынка. Кроме сделок в долларах Национальный банк начал проводить еще и интервенции в единой европейской валюте.

Теперь же паника, царившая в первые дни войны, уже улеглась. Финансовые учреждения активизировались на межбанке и начали действовать гораздо смелее. Никаких проблем с кросс-операциями доллар-евро больше не наблюдается. Поэтому Национальный банк уже не нуждается в корректировке ситуации в этой части рынка.

Следует отметить, что с начала войны регулятор потратил на валютные интервенции более 4 миллиардов долларов. Такое существенное вмешательство в работу рынка было необходимо для поддержки гривни, которая из-за военных действий в Украине оказалась в сложном положении. Только благодаря вмешательству НБУ в работу межбанка у нас сегодня относительно стабильный курс национальной валюты.

Большую роль в поддержке гривни сыграли и валютные ограничения регулятора, введенные еще в первый день войны. Благодаря запрету на продажу доллара, евро и других видов иностранной валюты НБУ смог сохранить нормальную работу банковской системы Украины даже в условиях войны.