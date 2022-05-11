Стало відомо, коли в Україні може різко обвалитись долар та євро

Протягом кількох останніх тижнів курс долара та євро в Україні суттєво виріс. Однією з причин стрибка ціни на «бакс» із 31 грн в середині квітня до майже 34 на початку травня є введення урядом нульового розмитнення. Тож відміна пільг на ввезення автівок цілком може призвести до обвалу курсу іноземної валюти та укріпити валюту національну.





На думку українських фінансових експертів, основною причиною зростання вартості долара та євро наприкінці квітня став попит з боку населення. Після впровадженням пільгового розмитнення, люди вирішили скористатися можливістю привезти машину з-за кордону без сплати податків. Вони почали скуповувати валюту, щоб мати можливість оплатити нею свою покупку. Тож зовсім не дивно, що курс всього за 2-3 тижні виріс майже на 3 грн.

Причому новина про законопроект №7311, який може найближчим часом покласти край нульовому розмитненню, призвів до ще більшого вибуху популярності долара та євро. Адже українці зрозуміли, що з придбанням власного транспорту потрібно поспішити та почали із ще більшим завзяттям штурмувати обмінники.

Експерти «Центру економічних стратегій» вважають, що жодні інші макроекономічні фактори протягом останнього місяця не впливали на курс так сильно, як пільгові умови розмитнення. Тож коли цей фактор зникне, курс долара та євро найімовірніше різко впаде. Закон №7311, що може скасувати безкоштовне ввезення автівок з Європи буде розглянутий депутатами із дня на день. А з його прийняттям обвал курсу стане питанням кількох тижнів, чи навіть днів.

За прогнозами спеціалістів орієнтовна вартість долара після відміни нульового розмитнення буде на 10-12% вищою за офіційний курс Національного банку, тобто близько 32 грн за долар. Звісно ж якщо не з’явиться інших достатньо вагомих факторів для підвищення вартості іноземної валюти.