Є лише 180 днів: як не втрати пенсійні виплати під час війни

Незважаючи на триваючий конфлікт з Росією, українські літні люди продовжують отримувати пенсії та соціальні виплати. Тим не менш, існують випадки, коли ці виплати можуть бути призупинені. Заступник міністра соціальної політики Дар’я Марчак зазначає, що особливо це стосується осіб, які не мали доступу до коштів на своїх банківських рахунках понад півроку.

Марчак намагається заспокоїти, пояснюючи, що ця політика діє вже кілька років і є рутинною частиною адміністрування соціальних виплат і пенсій. Вона підкреслює, що зараз тривають зусилля зі спрощення та коригування системи, особливо для тих, хто перебуває за кордоном або в зонах конфлікту і стикається з труднощами.

Все по закону

Українське законодавство передбачає, що виплата пенсій може бути тимчасово призупинена, якщо протягом 180 днів з пенсійного рахунку не знімаються кошти. Цей захід покликаний виявити неактивні рахунки та запобігти потенційному зловживанню або непотрібному накопиченню недоторканих коштів. Тому пенсіонерам рекомендується регулярно перевіряти наявність коштів на рахунку та знімати їх, щоб підтримувати активні пенсійні виплати.

Відсутність зняття коштів не обов’язково свідчить про те, що з власником рахунку щось сталося. Цей запобіжник, запроваджений багато років тому, гарантує, що кошти платників внесків до системи соціального страхування використовуються належним чином, а не простоюють без діла.

Якщо виплати пенсіонеру призупиняються через відсутність активності на рахунку, вони не втрачаються. Кошти зберігаються в Пенсійному фонді України і можуть бути відновлені, як тільки пенсіонер пройде процес фізичної ідентифікації та підтвердить своє право на отримання пенсії. Цей запобіжний захід має вирішальне значення для захисту активів пенсіонерів та гарантування належного відновлення виплат.

Що робити, якщо виплати зупинились

Тим, хто стикається з такими проблемами, рекомендується звернутися до управлінь соціального захисту для відновлення пенсійних виплат та отримання додаткової інформації про процес фізичної ідентифікації.

Раніше для цього потрібно було відвідати відділення Пенсійного фонду або банк, але зараз з’явилася можливість відеоідентифікації. Достатньо зателефонувати до Пенсійного фонду, щоб подати запит на відеоідентифікацію.

Крім того, можна скористатися електронним сервісом Пенсійного фонду “Дія.підпис” або надіслати листа. Для тих, хто проживає за кордоном, є консульства, які можуть вирішити ці питання та надати допомогу.