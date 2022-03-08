Російські банки придумали, як обійти блокування Visa та Mastercard

На зміну американським платіжним системам прийде китайська UnionPay, карти якої приймаються у 180 країнах світу.





Після того, як американські платіжні системи Visa та Mastercard відмовилися обслуговувати російські банківські картки, місцеві банки кинулися шукати їм заміну. І ця заміна знайшлася практично миттєво – нею стала китайська система UnionPay, карти якої приймаються в 180 країнах світу, включаючи європейські країни, США, а також популярні у російських туристів Єгипет, Таїланд та Ізраїль.

Російські банки планують випускати так звані “кобейджингові” карти – на території Росії вони працюватимуть через місцеву платіжну систему “Мир”, а за кордоном – через UnionPay.

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