Гороскоп на сьогодні, 28 квітня, для всіх знаків зодіаку

Cьогодні, 28 квітня, сили та енергія стрімко йдуть на спад, але зневірятися не потрібно. Спокійний час використовуйте для підбиття підсумків. Вірте в краще і відкрийте нові почуття.





♈ Овен

Овен, мрії, бачення – внутрішній світ – це те місце, де відбувається справжня магія, і не потрібно особливих знань, щоб це зрозуміти. Не ігноруйте свої почуття та знаки долі. Пам’ятайте, що у надмужньому світі, де раціональному мисленню надається велике значення, навчитися довіряти своїй інтуїції – це революція.

Космічна порада : відмовтеся від з’ясування стосунків.

♉ Телець

Телець, життя вміє робити нам несподівані сюрпризи, і ви виявите, що це особливо підходить для нинішніх обставин. Думайте про це як про час, коли ви знову відкриваєте свій зв’язок з кимось особливим. Душовий зв’язок, який ви не могли досліджувати в минулому. Це може стати початком чогось нового, чудового. Просто переконайтеся, що вступаєте у невідомість не в рожевих окулярах. Але справа не лише у коханні та романтиці. Йдеться, зокрема, про нових друзів, яким слід приділяти час.

Космічна порада: у всьому слухайте своє серце.

♊ Близнюки

Близнюки, у вас у планах пригода! Така, що змусить вас почуватися живим і нагадає вам про вогонь, що біжить по ваших венах. Що ви хочете зробити? Поставити на картку своє серце. Скажіть “так” новому. Чого ви не повинні робити: не балуйтесь або дозволяйте своїм гедоністичним звичкам взяти над вами гору. Знання того, де провести межу, – це вміння, яке добре послужить вам зараз.

Космічна порада: насолоджуйтесь тим, що маєте.

♋ Рак

Рак, важкий період закінчився, і ви просто переводите дух. Думайте про це як про паузу. Час декомпресії. Час відпустити старе та мріяти про новий світ. Не забувайте приділяти час ритуалам догляду за собою. Запишіться на масаж, полежіть у ванній або просто помедитуйте у своїй вітальні. Ви знаходитесь саме там, де маєте бути, і нікуди не поспішайте.

Космічна порада: уникайте сумнівних авантюр.

♌ Лев

Лев, ви відчуваєте себе єдиним цілим із таємничими силами, і що вони танцюють через вас танець життя. Отже, зверніть увагу на керівництво, яке ви отримуєте за хвилини тиші. Таємні знаки можуть мати або не мати сенсу для вашого логічного розуму, але вони допоможуть глибше зрозуміти призначення вашої душі. Деякі з вас можуть відчувати потяг до окультизму та божественних мистецтв. Робота з наставником, якому ви довіряєте, – ідеальний спосіб отримати нові знання на цю тему.

Космічна порада: будьте добрішими до оточуючих.

♍ Діва

Діва, це не ваша турбота, щоб усім було комфортно. Цей розділ вашого життя присвячений сміливому переміщенню поза межами, нестандартному мисленню. Пам’ятайте, все, що ви шукаєте, лежить по той бік страху. Сьогодні вам пропонується відмовитися від склепіння правил, коли справа доходить до реальних пригод. Можливі сприятливі зміни у особистому житті.

Космічна порада: проявіть стійкість та витримку.

♎ Терези

Терези, ви в настрої одягнути свій найкращий шовк, принести пляшку марочного вина і послухати своїх улюблених виконавців з усього світу. Навіщо задовольнятися посередністю, коли в житті так багато краси та витонченості? Таким чином, сьогодні ви відчуваєте зв’язок із потоком достатку. Ви вірите, що Всесвіт продовжуватиме відкриватися вам, як це було в недавньому минулому, і що про ваші потреби та бажання подбають.

Космічна порада: не забувайте про свої мрії.

♏ Скорпіон

Скорпіоне, ми нескінченно прославляємо наші романтичні зустрічі. Потрібно увічнювати їх, знімаючи фільми та співаючи пісні про кохання. Але як щодо друзів, котрі постійно приходять до нас? Платонічні відносини, які піднімають нас вище і нагадують нам про нашу справжню силу? Сьогодні зірки привертають вашу увагу до непомічених героїв вашого життя. Є про що подумати.

Космічна порада: вчіться довіряти близьким людям.

♐ Стрілець

Стрілець, ми всі виросли з уявленнями про те, хто ми є і ким ми маємо бути. Але ці ідеї просто запозичені з навколишнього світу. Вони не визначають, хто ми є на рівні душі. Вони аж ніяк не містять у собі наші переживання тут, у земному царстві. Це те, що ви розумієте глибоко, Стрілець. Отже, знайдіть хвилинку, щоб об’єктивно подивитись ситуацію. Свобода — ваша справжня сутність, і настав час знову відкрити для себе свої крила.

Космічна порада: не відкладайте важливих справ.

♑ Козеріг

Козеріг, коли ви востаннє були в тиші? Коли ви востаннє дивилися в її глибокі темні очі та слухали, що вона казала? Ось у чому справа: шлях заперечення не буде вам більше служити. Хоч би як це було складно, вам доведеться змиритися з емоціями. Стати безмовним свідком припливів та відливів. Пам’ятайте, що це відбувається з якоїсь причини. Ви звільняєтеся від багажу минулого, щоб змогли розпочати все спочатку у всіх сенсах цього слова.

Космічна порада: поставте життя на паузу

♒ Водолій

Водолій, чаша терпіння переповнена. Ви переглядаєте свої стосунки з собою і знаходите способи наблизитись до себе з простору ніжності. Ви одночасно утримуєте простір для того, хто ви є в даний момент, і метаморфози, яку приносить сезон затемнень. Сейсмічні зрушення рідко легко інтегрувати. Обов’язково робіть паузи, дихайте та заощаджуйте енергію.

Космічна порада: не шукайте легких шляхів у досягненні мети.

♊ Риби

Риби, бувають часи, коли ми намагаємось плисти проти течії, але те, чого ми найбільше бажаємо, продовжує вислизати від нас. Але зараз не такий час у вашому житті. Ви знаходитесь у точці, де мінімальні зусилля принесуть максимальний результат. Час, коли ви станете свідком того, як таємничі сили прийдуть до вас найнесподіванішим чином. PS: Насолоджуйтесь великою енергією прояву, яка вас оточує!

Космічна порада: подбайте про ментальне здоров’я.