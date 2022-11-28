В «Дия» заработала долгожданная услуга

На государственном портале «Дия» заработала новая услуга, которую давно ждали украинцы. Теперь подать заявление в ЗАГС можно будет со своего смартфона или компьютера всего за несколько минут. Сейчас услуга находится на этапе бета-тестирования, но вскоре она станет доступна к пользованию всем украинцам.

Об очередном обновлении «Дия» рассказал глава Минцифры Михаил Федоров. Он отметил, что, подавая заявление на регистрацию брака, молодожены могут сразу зарезервировать конкретную дату и время, а также выбрать формат церемонии и зал, в котором она будет проходить.

Услуга подачи заявления на брак будет доступна всем украинцам, которым уже исполнилось 18 лет. Молодожены, желающие подать заявление уже сегодня, могут принять участие в бета-тесте и опробовать новую услугу на себе. Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо посетить портал госуслуг «Дия» и пройти процедуру регистрации.

Федоров подчеркнул, что новый сервис поможет украинцам избежать бюрократических процедур, которые до сих пор соблюдаются в ЗАГСах. Например, сейчас, чтобы подать заявление на женитьбу, нужно сначала прийти в ЗАГС лично, оформить целый ряд документов и пройти проверку государственного регистратора. Затем пойти в банк, чтобы оплатить государственный налоговый сбор. И только после этого моложены смогут наконец обсудить детали будущей церемонии. В то время, как на портале «Дия» все это можно сделать всего за несколько минут.

Напомним, что с сентября в украинских ЗАГСах разрешили шеринг паспорта из «Дия». Таким образом, жениться украинцы теперь могут даже не имея при себе физического паспорта. Причем с помощью сервиса шеринга цифрового паспорта можно не только жениться, но и получить в ЗАГСе некоторые другие услуги. Среди них расторжение брака, смена имени, изготовление свидетельства о рождении и смерти.