Фальсификат масла заполонил полки супермаркетов: как отличить подделку

В Украине масло уже не первый год лидирует среди продуктов, которые чаще всего подделывают. Количество фальсификата на рынках и в супермаркетах обычно не меньше 20% ассортимента. Но иногда некачественное масло с примесями составляет 70-80% продукции той или иной торговой сети.

Почему именно масло? Ответ прост: его легче всего подделать. Следует лишь заменить часть молочных жиров растительными и себестоимость продукта резко падает. А поскольку отличить фальсификат от настоящего масла достаточно сложно, можно смело продавать его по цене качественного продукта, получая хорошую прибыль.

Конечно же, Госпотребслужба регулярно проводит проверки качества продуктов, особенно если с жалобой в государственное ведомство обращаются обманутые покупатели. Но производителям фальсификата порой выгоднее 1-2 раза заплатить штраф, чем потерять столь щедрый источник дохода.

Как отличить «плохое» масло?

Несмотря на уловки фальсификаторов, понять, что перед вами не настоящее масло, а продукт очень сомнительного состава, все же возможно. Украинцам рассказали, на что обратить внимание, чтобы фальсификат не попал в их продуктовую корзину.

Цена

Качественное масло не может быть дешевым. Если цена 200-граммовой упаковки менее 50 грн, в таком масле точно содержится значительная доля растительных жиров. Но даже если с составом все хорошо, низкая стоимость может являться признаком других недостатков товара. Например масло хранили в неправильных условиях или у него просто истек срок годности.

Консистенция и внешний вид

Настоящее масло имеет желтоватый цвет. Кроме того, благодаря свойствам молочного жира, при нарезании оно не крошится, а отделяется плотными пластами. Если же масло белого цвета, да к тому же «рассыпается» под ножом – это подделка.

Эксперты в области контроля качества продуктов упорно советуют украинцам не покупать весовое масло на рынках или в интернете. Ведь риск встретиться с подделкой в этом случае увеличивается в разы. Покупателю не дают никаких гарантий качества, а привлечь к ответственности торговца, который продал вам «плохое» масло, будет очень сложно.