Експерт розповів, у якій валюті українцям не слід тримати заощадження

Українцям все частіше радять позбуватися заощаджень у євро на користь долара, чи навіть гривні. Та й не дивно. Адже за останні кілька місяців європейська валюта ослабла, як ніколи раніше. Вперше на пам’яті українців курс євро впав нижче долара США і, за словами експертів, ця тенденція найближчим часом нікуди не зникне.

Як розповів провідний аналітик компанії «Центр біржевих технологій» Максим Орищак, заощадження у європейській валюті будуть танути з кожним днем. Незабаром Фелеральна резервна система США знову підніме ставку, що автоматично вплине на настрої найбільших світових інвесторів. Тиск на євро зросте, від чого його курс може вкотре знизитися.

Хоча вже зараз євро в Україні вартує значно менше за долар. Наприклад на чорному ринку «американець» станом на кінець вересня торгується за 42,0-42,6 грн/$, а євро продають за 40,0-40,7 грн. До такого перекосу в бік долара українці вже почали звикати. Хоча насправді ця ситуація є досить нетиповою для світового валютного ринку.

Експерт також наголосив, що тиск не головну валюту Європи буде зберігатися незалежно від того, як себе поводить гривня. Для українців це означає лише одне – від євро пора відмовлятися. Поступово, без поспіху зменшувати частку цієї валюти у своїх заощадженнях. За словами Орищака, навіть у гривні тримати гроші зараз вигідніше, ніж у євро. Особливо якщо ці гриві розмістти на депозити чи вкласти у військові облігації. Хоча ідеальним варіантом звісно ж буде долар США.

При цьому вітчизняні фінансові аналітики констатують, що українці зараз більше витрачають свої заощадження, ніж накопичують їх. Адже інфляція набирає оборотів, а доходи більшості громадян з початком війни або не змінилися, або навіть суттєво знизилися.