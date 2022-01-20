Овнам лише після 30: названо вік, в якому різним знакам зодіаку краще заводити сім’ю

В астрології існує поняття “Повернення Сатурна”, яке означає завершення циклу його обертання. Відбувається це через 29 років, тому створювати сім’ю краще лише після вступу в цей вік. Але сучасні астрологи впевнені, що для різних знаків зодіаку цей вік може суттєво відрізнятись.





Що кажуть астрологи

За словами астрологів, раніше, ніж іншим, потрібно створювати сім’ю Ракам . Це знак коріння, традицій та роду. Їм краще «вилітати з батьківського гнізда» та створювати власне у віці 23-25 ​​років.

Терезам і Рибам теж не варто затягувати зі шлюбом. Цим знакам для досягнення власних цілей необхідно постійно відчувати підтримку та турботу, яку вони намагаються знайти у відносинах із партнером. Віковий діапазон для одруження коливається від 20 до 30 років.

Овни прагнуть узаконити стосунки якомога раніше, що для них украй не рекомендовано. Представники цього знака зодіаку іноді приймають рішення імпульсивно і радикально, особливо у юному віці. При такому підході не уникнути розлучень та повторного одруження. Оптимальний вік для одруження – після 30-ти років.

Знаки земної стихії підходять до питання створення сім’ї відповідально і прагматично. Тельці , Козероги та Діви вибирають супутника життя більше довіряючись розуму, ніж серцю. Під вінець вони йдуть лише після того, як творчо реалізувалися та фінансово встали на ноги, що відбувається у період з 25 до 30 років.

У Левів та Скорпіонів сильно розвинені лідерські якості, що допомагає їм просуватися кар’єрними сходами. Коли люди цих знаків відбудуться у професійному плані, вони можуть замислюватися про створення осередку суспільства, що краще робити після 30 років.

Стрільці – справжні авантюристи. Вони прагнуть подивитись світ і показати світові себе, у чому їх не можна обмежувати. Набираючись вражень, знань та досвіду, вони охоче передають їх своїй другій половині. Любителям спонтанних подорожей краще одружитися після 35 років. Але, якщо Стрільцеві трапляється така ж легка на підйом людина, в якій вони знаходять справжню споріднену душу, шлюб можна вступати і в більш ранньому віці.

Близнюки та Водолії вкрай схильні до кількох шлюбів, тому до створення міцного, тривалого союзу варто підходити після 36 років. У цьому віці вони заспокоюють свою гарячу натуру або розуміють, як направити ці якості в мирне русло.

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