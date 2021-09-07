Польща кличе: через нововведення заробітчани зароблятимуть значно більше

У Польщі вже за кілька місяців може бути затверджена програма, що обіцяє суттєві поблажки для трудових емігрантів. Стосуватимуться пільги лише тих заробітчан, які планують залишатися в країні понад 4 роки. Іноземці, в тому числі й українці, сплачуватимуть удвічі менший податок, ніж місцеве населення. Таким чином сусіди хочуть привабити більше працездатної молоді в країну та покращити свої економічні показники.





Заманювати заробітчан з України полякам завжди вдавалося досить легко. Однак тепер українці матимуть додаткове заохочення залишитися в країні на довший термін, або й переїхати сюди остаточно. Якщо польському парламенту вдасться втілити свій задум в життя, приїжджі громадяни інших країн зможуть претендувати не лише на 50% податкову знижку, але й на страхування у випадку проблем зі здоров’ям та внески до пенсійного фонду коштом державного бюджету.

Щоб отримати вищеперелічені пільги, заробітчанам необхідно виконати низку вимог:

проживати за кордоном понад 3 роки перед приїздом до Польщі;

приїхати до Польщі вперше;

з моменту приїзду проживати в країні щонайменше 4 роки;

знижку на податок отримають ті, хто платить його від доходів із трудового договору або ж власного бізнесу.

Українські експерти з питань міжнародного працевлаштування висловили певні побоювання. Вони вважають, що корінним полякам можуть не сподобатися такі значні послаблення податкових вимог для приїжджих. Та насправді місцевим жителям приплив великої кількості трудових мігрантів навіть вигідний. Адже в країні зростатиме чисельність працездатного населення, тобто молодих людей. Таким чином ВВП країни збільшиться, покращуватиметься демографічна ситуація, наповнюватиметься пенсійний фонд та фонд соцстрахування.

Однак українській владі варто насторожитися. Такі спокусливі умови для іммігрантів у Польщі можуть спровокувати ще більший відплив працездатного населення з країни. Наразі Західний сусід готовий прийняти близько 6 мільйонів мігрантів на постійне проживання. А з України, згідно зі статистичними даними, лише торік виїхало 3 мільйони громадян. З них повернулися додому лише 500 тисяч, причому повернення на батьківщину було пов’язане переважно із пандемією коронавірусу.