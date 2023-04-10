Сонячне затемнення наближається: для яких знаків зодіаку воно стане доленосним

Перше сонячне затемнення 2023 року відбудеться вже 20 квітня. За прогнозами астрологів, це явище суттєво вплине на життя всіх людей, адже нестиме у собі потужний енергетичний заряд. Проте для деяких знаків зодіаку воно стане по-справжньому доленосним. Мова про Овенів, Тільців, Близнюків та Терезів. Попереду у них важливі рішення, неочікувані доходи та хороші новини

Овен

Оскільки сонячне затемнення 20 квітня пройде саме в знаку Овена, не дивно, що представники цього знаку стануть першими, хто відчує на собі його вплив. Їм вдасться укласти дуже важливу угоду, яка буде стосуватися нерухомості. Наприклад, Овени можуть зробити перший внесок у іпотеку, або прийняти квартиру в спадок від родичів. Проте астрологи вважають, що одразу переїздити в нове житло не варто. Із цим краще почекати хоча б до 25 квітня.

Тілець

Тільцям сонячне затемнення принесе неочікуваний прибуток. Рахунки представників знаку можуть поповнитися величенькою сумою. Причому походження її стане для Тільців справжнім сюрпризом. Премія, спадок, виграш у лотерею – варіантів безліч. Та походження грошей в цій ситуації не головне. Значно важливіше, щоб Тільці не витратили на радощах все, що отримали. Обов’язково потрібно відкласти щось на «чорний день». Адже не часто так щастить.

Близнюки

Представникам цього знаку сонячне затемнення принесе довгоочікуваний спокій. Близнюків довго мучила якась невирішена проблема – на роботі чи у стосунках із близькими. Та після 20 квітня їм нарешті вдасться закрити цей гештальт та залишити всі тривоги позаду. Близнюки відчують себе щасливими, почнуть дихати на повні груди та насолоджуватися життям.

Терези

Одразу після сонячного затемнення на Терезів чекає новина, яка їх дуже здивує. Та хвилюватися представникам знаку не варто. Нічого поганого не станеться. Найімовірніше ця новина стосуватиметься сімейних справ, наприклад Терези дізнаються про весілля чи народження дитини у когось із близьких родичів. Також Терезам обіцяють позитивні зміни на роботі. Їх підвищать або запропонують більшу зарплатню.