Пенсии украинцев пересчитают уже летом: кто получит больше

В конце мая украинским пенсионерам, продолжившим работать после ухода на заслуженный отдых, начнут платить больше. По закону перерасчет пенсий этой категории граждан произвели еще в апреле. Но из-за определенных формальностей реальное увеличение пенсии они почувствуют только в июне.





Как отметили в Пенсионном фонде, высоту получат старики, которые с момента выхода на пенсию и до февраля текущего года успели отработать 2 года. Пересчитают сумму дохода и работающим пенсионерам, которым два года не увеличивали сумму выплат. Пенсию этой категории граждан повысят, учитывая страховой стаж, который они успели заработать за это время.

Ждать перерасчета два месяца пенсионерам пришлось из-за того, что отчеты о социальном страховании за первый квартал работодатели должны были подать в Государственный реестр до 10 мая. Поэтому в Пенсионном фонде просто не знали кто из пенсионеров и сколько успел отработать. Так что работники ведомства даже при всем желании не могли провести перерасчет.

Новые пенсии работающие пенсионеры начнут получать уже с июня. В этом же месяце им начислят компенсацию за апрель и май, поскольку в течение двух месяцев работающие пенсионеры по закону уже должны получать большие выплаты.

Стоит отметить, что на сегодняшний день из 10,8 миллиона украинских пенсионеров 2,7 миллиона все еще продолжают работать. Средняя пенсия у этой категории граждан составляет около 4530 грн, что на 160 грн больше, чем средняя пенсия остальных украинцев пожилого возраста.

Кроме того, работающие пенсионеры получают еще и зарплату за выполняемую ими на данный момент работу. Каждые два года, согласно украинскому законодательству, пенсионные выплаты работающим пожилым гражданам пересчитывают. В процессе перерасчета учитывают общий стаж после выхода на заслуженный отдых и актуальную сумму заработной платы.