В України перестали бронювати ряд спеціалістів

Нова процедура бронювання, що набрала чинності в січні поточного року, стала каменем спотикання для IT-компаній. За останні два місяці їм не вдалося забронювати жодного працівника. У зв’язку з цим асоціація IT Ukraine випустила спеціальну інструкцію для власників бізнесу, що містить так звану «дорожну карту» бронювання. В процесі її створення члени асоціації виявили чимало «слабких місць» у нових правилах.

Про це повідомили у прес-службі асоціації IT Ukraine із посиланням на свого виконавчого директора Костянтина Васюка. На думку Васюка найбільшою проблемою, з якою стикаються компанії в процесі бронювання працівників, є сумнівний розподіл повновжень між чиновниками, що беруть участь у цій процедурі.

Другим гальмуючим фактором голова організації вважає відсутність чітких строків для розгляду заявок. В законі такі строки жодним чином не встановлені, тож подані роботодавцями папери на бронювання можуть лежати на столах чиновників місяцями.

Також у асоціації IT Ukraine наголосили на певній неузгодженості між різними державними органами. Через це представники бізнесу, отримавши відмову на певному етапі бронювання, змушені проходити увесь шлях спочатку, витрачаючи на це чимало часу та зусиль.

Щоб допомогти представникам IT-сфери із бронюванням працівників, асоціація IT Ukraine створила сервіс юридичної підтримки Bron’ Legal Support. Його місією є виявлення «слабких місць» у процедурі бронювання та підтримка компаній, у яких виникли певні труднощі із бронюванням своїх працівників. У асоціації зазначили, що вже виявили низку проблем у нових правилах і будуть спільно із відповідними державними органами працювати над їх вирішенням.

Нагадаємо, шо у Європейській бізнес асоціації (EBA) також нещодавно заговорили про неефективність нової процедури бронювання. За даними EBA, після зміни механізму бронювання жодна компанія ще не отримала відповіді на свою заявку. Такі затримки можуть стати причиною зриву посівної кампанії в Україні.