Как получить “ковидную” 1000 гривен до Нового Года?

В Министерстве цифровой информации уже подводят первые итоги по выплатам 1000 грн., которую могут получить все граждане нашей страны, имеющие сертификат о полном курсе вакцинации.





Цифры по выплатам и поданным заявкам выглядят так:

Всего подали заявку – 5 млн. украинцев;

Подали заявку и открыли карту – 6 млн.;

Получили «бонусную» 1000 грн – 2,7 млн..

Все эти данные были озвучены профильным министром Михаилом Федоровым. Также был проведен анализ сфер, которые были приоритетными в выборе украинцев. Напомним, что 1000 грн. можно потратить только на определенные товары и услуги.

Так среди основных покупок украинцев оказались книги. Книжные магазины предлагают своим клиентам дополнительные бонусы за покупки на их сайтах и в реальных магазинах. Таким же путем пошли и кинотеатры, привлекая посетителей в свои залы. На третьем месте оказались пассажирские перевозки по территории Украины.

В своем заявлении министр цифровой трансформации также напомнил, что все вакцинированные украинцы еще имеют возможность получить деньги из фонда єПідтримки до Нового Года. Для этого нужно подать заявку на получение не позднее 29 декабря.

Напомним, что заявка на получение подается через приложение «Дія». Для этого оно должно быть установлено на смартфон и в приложении должен быть в наличии «зеленый сертификат». Банки, которые дают возможность получить специальную карту:

ПриватБанк;

Монобанк;

А-Банк;

ОщадБанк;

УкрГазБанк.

В приложениях этих банковских структур необходимо создать специальную карту, на которую государство переведет деньги. Напомним, что эти деньги нельзя перевести на свою карту, потратить на товары, не предусмотренные в списке єПідтримки.

Те, кто успеют оформить получение, смогут потратить деньги на полезные подарки себе и близким под елку, на новогоднее путешествие внутри страны или на поход на новогоднее представление в театре.