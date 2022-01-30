Названо головні помилки українців в аеропрту, які дорого коштують

Туристи в подорожі можуть витратити багато грошей, які вони могли б заощадити, якщо б подумали про певні речі заздалегідь.





Експерти в сфері особистих фінансів поділилися 10-ма найпоширенішими помилками в аеропортах, на яких можна заощадити.

Дорога стоянка.

Ви можете не платити за дорогу стоянку біля аеропорту. Валентина Пашина – експерт у сфері грошей та бюджету – нагадує, що вартість паркомісця залежить від тривалості вашої подорожі. “Авто можна залишити в 1-2 км від аеропорту, це буде значно дешевше”, – стверджує Валентина.

Великі витрати на зберігання багажу.

Про витрати на багаж слід подумати ще перед поїздкою, оскільки зазвичай це обходиться досить дорого. Тому наступного разу беріть мінімальну кількість речей, а якщо подорож довга, то внесіть за багаж передоплату і зареєструйте його заздалегідь.

Пляшка для води.

Якщо доводиться літати з пересадками, заощадити допоможе багаторазова пляшка для води. Ціни в аеропортах вдвічі або втричі вище, ніж у місті, а чекати рейс іноді доводиться кілька годин. В аеропорту зможете набрати в пляшку простої фільтрованої води, що в сумі знизить витрати на десятки, а може і сотні доларів.

Покупка.

Не варто закуповуватися в аеропортах. Джеймс Дюнавант – генеральний директор фінплатформи Тіnd – впевнений, що ціни в аеропортах набагато вище, ніж ціни в простих місцевих магазинах (а ми не знали). Вони можуть відрізнятися навіть в магазинах аеропорту.

Неправильно упакований багаж.

У авіаліній є обмеження по ручній поклажі. Слід пам’ятати, що при собі в сумці повинні бути тільки найнеобхідніші речі. Ще обміркуйте ваші дії, якщо рейс затримають або загубиться ваш основний багаж.

Додаткові платні послуги.

Слід попередньо дослідити, чи надає авіакомпанія додаткові безкоштовні послуги, наприклад: перебування в певному залі очікування або ваучери. Однак зазвичай в стандартних залах є все необхідне – Wi-fi, їжа і напої.

Витрати на їжу.

Якщо ви не хочете зайвих витрат, придбайте їжу завчасно або приготуйте власноруч (головне її з’їсти до початку посадки). Їжу на борту краще теж замовити завчасно, тому що під час польоту ціна буде значно вищою.

Дорога оренда автомобіля.

При аеропортах функціонують спеціальні агентства, які дають в оренду автомобілі, проте ціни там можуть доходити до небес. Радимо заздалегідь орендувати автомобіль в компаніях недалеко від аеропорту або проїхатися на громадському транспорті.

Дороге таксі.

Uber дешевий не у всіх країнах, а інші таксисти можуть раптово підвищити ціну під’їхавши під вхід аеропорту. Рекомендуємо скористатися автобусами, які часто коштують недорого або взагалі безкоштовні.

Незаплановані витрати.

Під час поїздки ви можете купити ще один сувенір або знайдете дуже крутий музей, який не входив у ваш маршрут. В крайньому випадку, вам може стати погано і доведеться їхати в лікарню, тому додайте в свій бюджет ще трохи грошей.

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