Українцям дали поради, як захистити гроші при втраті або крадіжці смартфона

Експерт відмічають, що якщо телефон є кнопковим, то не варто турбуватися про захист грошей. Винятком називають ситуацію, коли в телефонній книзі записано дані від банківських карток. Тоді слід звернутися до банку, щоб змінити ПІН-коди або перевипустити картку.





Фахівці також розкрили спосіб захистити гроші під час втрати або крадіжки смартфона. Якщо на ньому встановлено мобільний додаток банку, то кошти на рахунку опиняються під прямою загрозою. У такому разі експерти радять заблокувати доступ до програми кредитної організації.

«Необхідно негайно з найближчого телефону зателефонувати до свого банку та повідомити оператора про проблему та попросити заблокувати доступ до онлайн-банкінгу».

Для мінімізації ризиків при втраті гаджета слід увімкнути функцію пошуку телефону по GPS, а також налаштувати блокування екрана з цифровим паролем. Не менш важливо не використовувати спливаючі повідомлення.

Також обов’язкого слід змінити PIN код своєї карти, інакше шахраї просто вставлять її в інший телефон і доступ до ваший грошей у них вже в кишені.

І найголовніше: якщо у вашому телефоні встановлено мобільний банк, то ставтеся до нього як до свого гаманця – не розкидайте будь-де і не залишайте на видному місці.

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