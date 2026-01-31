Snapdragon 8 Elite Gen 5 та магнітна зарядка: мегавитік характеристик Samsung Galaxy S26

За кілька тижнів до анонсу портал Android Headlines опублікував одну з наймасштабніших витоків інформації про майбутні флагмани Samsung. Інсайдери поділилися рендерами і технічними характеристиками відразу трьох майбутніх моделей: базового Galaxy S26, більшого S26+ і топового S26 Ultra.

Головна увага прикута до Galaxy S26 Ultra. Смартфон показали у фіолетовому та чорному кольорах. Кути корпусу стали трохи більш заокругленими в порівнянні з попередником. Діагональ екрану залишилася без змін — 6,9 дюйма. У комплекті, як і раніше, буде йти фірмовий стилус S Pen.

Блок камер злегка переробили, об’єднавши три об’єктиви в «острівець». За наявною інформацією, основний модуль буде на 200 Мп, а доповнювати його будуть ультраширококутний на 50 Мп і два телевіка на 50 і 10 Мп. Роздільна здатність фронтального сенсора складе 12 Мп. Galaxy S26 Ultra буде побудований на Snapdragon 8 Elite Gen 5 і «з коробки» працюватиме на Android 16 з One UI 8.5. Акумулятор ємністю 5000 мАг залишиться без змін.

Більш доступні Galaxy S26 і Galaxy S26+ будуть традиційно ідентичні і відрізнятися в основному розмірами. Базовий Galaxy S26 отримає 6,3-дюймовий FHD+ AMOLED-дисплей, а S26+ — 6,7-дюймовий з роздільною здатністю QHD+.

В Європі та ряді інших країн Galaxy S26 і S26+ працюватимуть на Exynos 2600, а в інших регіонах очікуються версії на Snapdragon 8 Elite Gen 5. Акумулятори матимуть ємність 4300 мАг у S26 і 4900 мАг у S26+. Камери очікуються однакові: основний сенсор на 50 Мп, ультраширокий на 12 Мп і телефото на 10 Мп.

Судячи з усіх наявних даних, головними змінами в серії Galaxy S26 має стати магнітна зарядка і помітно поліпшений екран в моделі Ultra. Повноцінний анонс смартфонів очікується 25 лютого.