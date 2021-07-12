Складено ТОП кращих смартфонів липня 2021 року

З початку 2021-го року ми встигли побачити чимало цікавих смартфонів від різних брендів. Тільки флагманів на нових чіпах від Qualcomm і MediaTek вже більше десятка. Деякі з них викликали справжній фурор і користуються великим попитом у покупців. У цій статті ми розповімо вам про п’ять кращих смартфонів першої половини 2021-го року.





Realme GT

До появи нового смартфона, китайська Realme (частка BBK) мала у своєму розпорядженні всього два флагмани – X3 Superzoom і X50 Pro. Тепер настала черга Realme GT – це перший з смартфонів, який отримав флагманський чіп Snapdragon 888 від Qualcomm.

Не викликає бурхливих емоцій в цьому смартфоні хіба що камера – вона досить стандартна (64 + 8 + 2 МП), але і створений цей смартфон не для фото або відео.

Зате в іншому смартфон хороший “від а до я”: начинку можна назвати “топовою” (включаючи оперативку LPDDR5 і накопичувач UFS 3.1), AMOLED-матриця з діагоналлю 6.43″ має відмінні показники (543 ppi, FHD +, DCI-P3) і розгортку 120 Гц, акумулятор на 4500 мА / год (що для флагмана нормально) підтримує швидку зарядку 65 Вт. Крім цього доступні стереодинаміки, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 … в загальному, в ньому є абсолютно все.

Великий плюс смартфона – його ціна. Його можна придбати за ~ 17 тисяч гривень. Навіть незважаючи на відверто невдалий Snapdragon 888, смартфон може стати покупкою “на майбутнє” – він точно буде актуальний ще 3-4 роки.



Sharp Aquos R6

Своєю камерою нас зміг вразити японський смартфон Aquos R6 від Sharp. Це перший девайс на сучасному ринку з датчиком, розмір якого дорівнює одному дюйму. Для порівняння, в Mi 11 Ultra встановлений датчик Samsung GN2, а його розмір – 1 / 1.12″.

В “японцеві” ж використовується новий сенсор Sony IMX800. Його дебют очікувався в Huawei P50, але офіційної інформації про випуск смартфона все ще немає, тому лаври вже встигли піти компанії Sharp.

Ще однією особливістю смартфона є округлений екран, в основі якого лежить IGZO-матриця (WQHD +, 6.6 дюймів, 10 біт, 2000 ніт). Технологія заснована на оксиді індію, галію і цинку, що дозволяє таким матрицям бути тонше, ніж ті ж IPS-панелі. Розробка не нова, Sharp відкрила її для себе ще в 2012-му році і використовує її до цих пір.

Матриця підтримує частоту оновлення 240 Гц . Не дивуйтеся: досягається вона шляхом додавання чорного кадру після кожного повноцінного кадру. Працює така розгортка тільки в іграх, що добре – тільки уявіть собі, яке через це може бути навантаження на очі (та й на батарею).

Snapdragon 888, Wi-Fi 6 і інші модулі на місці, але більше цікавий корпус з алюмінію і скла (до того ж має захист за стандартом IP68), ультразвуковий сканер відбитків і батарея, обсяг якої дорівнює 5000 мА / год. Пристрій вийшов просто шикарним.

IQOO 7

IQOO 7 став другим після Xiaomi Mi 11 смартфоном, який отримав флагманський чіп від Qualcomm. Нехай Vivo (саме їй належить IQOO) і не стала першопрохідцем, зате сам смартфон вийшов добротним, і за свій дизайн отримав нагороду Red Dot Awards 2021.

AMOLED-матриця не шикарна, але цілком непогана: діагональ – 6.62″, роздільна здатність – 2400×1080 крапок, частота оновлення і дискретизація 120/300 Гц, пікове значення яскравості 1300 ніт, є підтримка HDR10 + і DCI-P3.

IQOO 7 має швидку пам’ять, що позначається на швидкості роботи. Обсяг батареї “оманливо невеликий” – 4000 мА / г. Чому оманливо? У смартфоні використовується система здвоєних акумуляторів (кожен по 2000 мА / год), і вони здатні заповнювати енергію з потужністю 120 Вт. 15 хвилин – саме стільки часу займає процес заряду смартфона з нуля до ста відсотків.

Потрійна камера має сенсори на 48 , 13 і 13 МП , а фронтальний модуль має роздільну здатність 16 МП. “Під капотом” смартфона передбачений NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 і навіть виділений аудіочіп. Присутні і стереодинаміки.

Poco F3

“Топ за свої гроші” (просто заради жарту) від Xiaomi дуже швидко став популярним за рахунок невисокої ціни і характеристик, які він пропонує користувачам. Поряд з Poco X3 Pro, це найцікавіший смартфон Xiaomi за першу половину 2021-го року.

Як на нас, смартфон вийшов дуже красивим зовні. Він “зліплений” з металу і скла, а блок камер віддалено нагадує все той самий Mi 11. Тут використовується чіп Snapdragon 870 (865+ з розігнаним головним ядром), а також зв’язка пам’яті LPDDR5 / UFS 3.1. Так, смартфон тротлить, але не сильно, а запасу залишкового заряду легко вистачає для будь-якого завдання.

Потрійна камера зібрана з датчиків з роздільною здатністю 48 , 8 і 5 МП. На основний модуль виходять непогані фотографії, але чудес чекати не варто – Sony IMX582 без добре написаного софту на них просто не здатний. Але, повторимося, якість фото цілком прийнятна.

З інших плюсів відзначимо свіжі модулі зв’язку, швидку зарядку на 33 Вт, обсяг акумулятора в 4520 мА / год, а також дисплей, діагональ якого – 6.67″. Він практично повторює в цьому плані “старшого брата” Mi 11: в обох випадках використовується нова E4 AMOLED-матриця.

Asus Zenfone 8

Певну відповідь iPhone 12 mini дала компанія ASUS, випустивши смартфон Zenfone 8. Невеликі флагмани можна перерахувати по пальцях, і тайванський виробник вирішив поповнити їхні ряди. OLED-екран з діагоналлю 5.9 дюймів – це дійсно компактно. Плюс до цього, у девайса є захист від води і пилу за стандартом IP68.

Відмінностей від інших виробників в плані “заліза” немає: на благо смартфона працюють флагман від Qualcomm і нові типи пам’яті. Невелика батарея на 4000 мА / год в такому пристрої виглядає “як влита”. Вона ж може заряджатися з потужністю до 30 Вт.

У плані фото- і відеоможливостей Zenfone 8 з сенсором Sony IMX686 на 64 МП цікавіше багатьох китайських колег, але нічого надприродного не пропонує. Більше порадував факт того, що в смартфоні всього дві камери (другий модуль – ширококутний), і виглядає це куди краще, ніж кілька модулів, розташованих мало не на половину корпусу.

Набір модулів зв’язку для флагмана стандартно передовий. Сканер відбитків розміщений під екраном (а хотілося б в кнопці блокування). За музику відповідають стереодинаміки і Hi-Fi чіп. Для запису оточуючих звуків доступні цілих три мікрофони.