Як українців обманюють з підробленими документами

Абсолютно кожна людина хоч трохи та й чула про шахраїв. Ці особи знаходяться серед звичайних, сумлінних людей, проте важко знайти відмінності між ними і нами. Кожен день шахраї наживаються на людях, забираючи у них не тільки гроші, але і рухоме і нерухоме майно.





Їх схемами обплетені всі сфери послуг, різні організації, шляхи отримання заробітку, що дозволяє їм отримувати з нас великі суми грошей і не тільки. Як це відбувається? Відповідь на поверхні: шахраї дуже добре розбираються в юридичних правах, психології, а також шляхах транзакцій та інших речах. І якраз знання про закон їм дозволяє безкарно забирати у нас майно і виходити сухими з води.

Найбільш часті схеми в 2021 році:

Липові документи на майно

Один з найпоширеніших способів відібрання майна, завдяки документам. Цілями таких схем зазвичай були люди похилого віку, але зараз шахраї примудрилися забирати нерухомість у померлих людей. Як? Все просто. Аферист володіє зв’язками, завдяки яким може дізнатися про смертність в його районі, області, країні. Потім він вибирає з усіх небіжчиків тих, у яких є на чому нажитися: будинки, квартири, акції та інше. Також шахраєві важливо, щоб у померлого не було близьких родичів, які могли знати багато про нього.

Наступним етапом йде взяття під себе одного з родичів, вішаючи на нього нібито прострочений кредит з пропозицією про виплату, під заставу спадщини. Склавши папери на себе шахрай вже може довести, що його «клієнт» не сплатив борг, тому все, що було зазначено по паперах переходить до нього. Родичі не можуть що-небудь довести, оскільки вони не знали ні про кредит, ні про померлого. Єдиний варіант йти з досвідченим адвокатом до суду, для доказу того, що ви не брали кредит, тим більше оформляючи його на спадщину.

Позика по розписці

Ця схема не настільки часта в шахрайстві, скільки небезпечна. Шахраї збирають групу, яка буде в суді компанією за достовірністю почерку. Після ж не складе труднощів написати розписку на кругленьку суму з підробленим підписом. Також підпис можуть отримати і справжній, а в такому випадку оскаржити цей документ буде неможливо. Далі ж шахрай подає в суд заяву з розпискою. Викликають жертву обману, якій доведеться платити за експертизу, адвоката та інше. І це обійдеться в непогану копійчину. Далі ж просять ту фальшиву компанію визначити достовірність почерку, відповідь вже вам зрозуміла. Згодом обманутому доведеться виплачувати більшу суму грошей.

Як убезпечити себе

Забезпечити себе 100% безпекою від шахраїв практично нереально. Однак є кілька речей, які допоможуть вам уникати неприємних ситуацій: