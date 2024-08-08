Корисні чат-боти Viber, про які ви могли не знати
Від державних послуг і придбання квитків до пошуку роботи та сплати комунальних – у месенджерах є боти на всі випадки життя. Якщо зібрати повідомлення з усіх діалогів з чат-ботами у Viber в Україні за один місяць, їх буде приблизно 300 млн. Команда Rakuten Viber підібрала боти з різних тем, аби ви могли швидше розвʼязувати свої щоденні задачі.
Як оформити документи, де купити ліки по знижці, які є вакансії на ринку, коли приїде мій потяг або довгоочікувана посилка — усім знайома рутина, чи не так? Ці питання можна розвʼязати за допомогою чат-ботів. Команда Rakuten Viber нагадала про корисні чат-боти для найбільш розповсюджених щоденних задач.
- Дія — Державні послуги онлайн. Чат-бот працює як онлайн-служба підтримки. За декілька кліків користувачі отримують відповіді на питання про цифрові документи, послуги, авторизацію на порталі тощо.
- Doctor Online. Чат-бот, який допоможе отримати консультацію лікаря (через завантаження застосунку), а також замовити ліки.
- “Спитай Гриця”. Чат-бот підкаже користувачам, які саме препарати підпадають під державну програму “Доступні ліки”, де їх можна придбати, як організувати домашню аптечку та багато іншого.
- “Аптека 9-1-1”. Чат-бот від мережі аптек дозволяє замовити ліки, отримати консультацію лікаря чи електронний рецепт, а ще – провести первинну діагностику стану шкіри від ШІ. Діагностика є безплатною та працює просто за фото.
- “Безоплатна правнича допомога” — чат-бот для отримання безоплатної правничої допомоги чи інформації, а також консультації з правничих питань.
- “Юридичний порадник для ВПО” буде корисним для внутрішньо переміщених осіб, мешканців тимчасово окупованих територій і тих, де велися або ведуться бойові дії. Чат-бот допоможе з оформленням, обміном та відновленням документів, проконсультує з житлових, пенсійних, трудових питань, соціальних виплат тощо.
- “Опендатабот”: відправте код компанії, ПІБ людини або ІПН чат-боту, і він знайде усю інформацію, яка є в державних реєстрах. Наприклад, можна перевірити штрафи за порушення ПДР, штрафи від ТЦК, дані про ФОП тощо.
- “Кредитна історія УБКІ”. В цьому боті можна перевірити свою кредитну історію, підібрати кредитну програму, скористатися сервісами захисту від шахрайства та іншими послугами, повʼязаними з кредитуванням.
- Чат-бот сервісу “Комуналка” дозволяє оплачувати комунальні рахунки через підключення до особистого кабінету, не виходячи з месенджера.
- Чат-боти найбільших поштових служб Нова Пошта та Укрпошта допоможуть відстежити та сплатити посилку, знайти найближче відділення чи відповіді тощо.
- Чат-боти work.ua та rabota.ua спрощують пошук вакансій за обраними напрямами.
- Укрзалізниця. Чат-бот дозволяє повністю спланувати свою подорож: придбати чи повернути квитки, дізнатися розклад руху, інформацію про прибуття або запізнення потягу тощо.
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