Корисні чат-боти Viber, про які ви могли не знати

Від державних послуг і придбання квитків до пошуку роботи та сплати комунальних – у месенджерах є боти на всі випадки життя. Якщо зібрати повідомлення з усіх діалогів з чат-ботами у Viber в Україні за один місяць, їх буде приблизно 300 млн. Команда Rakuten Viber підібрала боти з різних тем, аби ви могли швидше розвʼязувати свої щоденні задачі.

Як оформити документи, де купити ліки по знижці, які є вакансії на ринку, коли приїде мій потяг або довгоочікувана посилка — усім знайома рутина, чи не так? Ці питання можна розвʼязати за допомогою чат-ботів. Команда Rakuten Viber нагадала про корисні чат-боти для найбільш розповсюджених щоденних задач.