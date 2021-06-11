Експерти розвінчали міф про прослуховування телефонних розмов

Сьогодні в інтернеті можна часто побачити статті наступного змісту: якщо є перешкоди під час телефонної розмови, то це свідчить, що вас 100% слухають і потрібно щось робити! Але це далеко не так.





Якщо хтось буде прослуховувати телефонну розмову в 2021 році, то ніяких ознак ви не помітите, а цей слух про те, що наявність перешкод говорить про прослуховування пішов ще з часів аналогових телефонних апаратів (стаціонарних).

Якщо «врізатися» в лінію стаціонарного телефонного апарату, то під час розмови будуть дійсно перешкоди. Однак і тут ця теорія спотворена: якщо той, кому потрібно прослухати розмову підключиться заздалегідь, то ніяких перешкод не буде.

Та й на старих аналогових АТС-ках часом під час розмови можна було взагалі почути іншу розмову (ми вже не кажемо про перешкоди), а інколи люди навіть влаштовували чати. До того ж, якість аналогового сигналу дуже сильно залежить від проводки і різних електромагнітних наведень на неї. А ще в аналогових телефонних лініях навіть до цього дня (такі АТС ще є) використовуються крокові шукачі. Тобто, електромагніт фізично рухає контакт і направляє його на потрібну лінію. Це може супроводжуватися перешкодами.

Перший кроковий шукач 1906 року фірми Еріксон.

До речі, це і є основною причиною переходу на цифровий сигнал, бо він або є або його немає. Якщо якість лінії погана, то якість розмови знижується, а якщо неможливо передати навіть в мінімальній якості розмову, то вона просто неможлива. Тому, якщо ви вважали, що якщо при розмові до домашнього телефону є перешкоди, то вас прослуховують – це не більше ніж міф.

Випробувальний прилад для перевірки обладнання автоматичних телефонних станцій декадно крокового типу АТС 54-А

Сучасний телефонний зв’язок вже працює виключно через цифровий сигнал. Аналоговий сигнал від мікрофона до цифрової плати йде по короткому проводу і далі вже в цифру. Також і від плати до динаміка. Однак, під час розмови по мобільному телефону теж можна почути перешкоди і рудименти.

Причина тут проста: якщо змінюється якість сигналу мобільної мережі, то відбувається втрата якості навмисне: використовується максимальне стиснення, щоб по слабкому каналу хоч якось передати мову. Тому, якщо ви розмовляєте по телефону і потужність сигналу мережі у вас всього на одній позначці, то можуть бути різного роду спотворення і перешкоди. І це не є ознакою того, що вас прослуховують.

Як і писали вище: визначити, що ваші розмови прослуховують практично неможливо. Тим більше, якщо правоохоронні органи слухають розмови, то роблять вони це виключно через оператора. Швидше за все, в реальному режимі навіть ніхто не буде слухати: розмову запишуть, а потім передадуть співробітникам.

Навіть якщо за допомогою дорогого устаткування хтось перехопить сигнал мобільного зв’язку (а такі пристрої є, ним користуються спецслужби, як правило, в інших країнах), то знову ж таки ви нічого не зрозумієте. Ніяких ознак просто не буде.

Інша справа, якщо на вашому смартфоні встановлено додаток, який в реальному режимі записує розмову і відправляє його «куди-потрібно», але як правило, не помітити такий додаток неможливо, а тим більше просто так поставити.

Зазвичай, всі вірусні програми користувач ставить собі сам, а ще й дає потрібні дозволи на доступ до мікрофона, телефону, камері.

Але як ми вже зазначали: такий додаток потрібно ще примудритися поставити, а якщо ви купили смартфон з рук, то простіше зробити жорстке скидання до заводських налаштувань, ніж шукати голку в стозі сіна.

Підсумуємо: сучасне законодавство побудоване так, що всі наші дзвінки, а також дані месенджерів зберігаються на спеціальних серверах протягом 30 діб.

Це потрібно для того, щоб вичислювати різних злочинців, бо вся комунікація зараз відбувається, за фактом, через інтернет (телефонія сучасна також працює через глобальну мережу).

Ну і також заспокоємо: просто так ніхто і ніколи ваші дзвінки слухати не буде. Тільки при наявності вагомої підстави (рішення суду або порушену кримінальну справу).