Названо основні причини довільного перезавантаження Android-смартфонів

Наші Android-смартфони служать нам вірою і правдою довгі роки. Але техніці, як ми знаємо, властиво ламатися. Збої в роботі можуть бути викликані різними причинами. Одні з них є просто програмними збоями, які після перезапуску пристрою успішно виправляються, а інші – поганий знак, на який потрібно звернути увагу. В цій публікації ми розберемо, чому Android смартфон може перезавантажуватися сам по собі, чому цей знак не можна залишати без уваги і що з цього може вийти? Про це прямо зараз.





Брак, або несправність через вік батареї

І так, почнемо з найбільш простого – це брак. Причини, чому і як можуть потрапити браковані батареї в новий смартфон, не зовсім зрозумілі. Тому розписувати це не зовсім правильно. Брак, він і в Африці брак 🙂 Але це може бути причиною регулярного перезавантаження Android смартфона.

Якщо з браком ми зустрічаємося рідше, то ось з «втомленою батареєю» стикаємося трохи частіше. Як ми знаємо, кожна АКБ має свій певний ресурс (цикли). Її можна перезарядити певну кількість разів. У кожної батареї цей ресурс індивідуальний. Але варто зазначити, що через роки так 3, будь-яка АКБ втратить багато свого ресурсу. І на цьому фоні можуть з’являтися проблеми з перезавантаженням смартфона. Це не дуже добре, і може означати тільки одне – ваша АКБ вичавлює з себе останнє.

Якщо відкинути заводський брак, то проблеми з АКБ можуть з’явитися після:

Зарядки смартфона більш потужним зарядником; Падіння, через які можуть виникнути механічні пошкодження АКБ; В корпус смартфона потрапила волога.

І це основні причини, за якими ваш смартфон може перезавантажуватися через несправність батареї.

Перезавантаження після оновлення ПЗ або прошивки

У цьому випадку нам потрібно подумати і згадати, чи проводилися якісь маніпуляції з системою. Невдала прошивка, або неправильно встановлене оновлення – це найпоширеніша причина перезавантажень вашого пристрою.

Ще додамо, що таке трапляється через невдалу спробу отримати root-доступ. Хоч з такими ситуаціями ніколи не стикалися, але в інтернеті знайшли такі причини цієї проблеми.

Якщо у вас є підозри, що саме ці чинники є винуватцями перезавантаження смартфона, то потрібно зробити наступне:

Увімкніть безпечний режим на своєму смартфоні. У кожної моделі він включається по різному. Тому подивіться, як зробити це саме на своєму пристрої. Після вам залишиться поспостерігати, чи залишилася ця проблема. Якщо її немає – то вітаємо, ви знайшли корінь зла. Тепер вам потрібно повернути працездатну версію ПЗ на ваш смартфон і проблема піде сама по собі.

Проблеми з пам’яттю

Якщо ви стикалися з проблемою оперативної пам’яті на персональному комп’ютері, то ви вже знаєте, про що піде мова. Якщо ви вдарили ваш смартфон, або в нього потрапила волога, або ушкодилася пам’ять через пил, то не дивно, якщо він почне довільно перезавантажуватися. Це говорить про пошкодження модуля пам’яті. З цією проблемою ми можемо помічати не тільки часті перезавантаження, але і циклічні.

А все це через те, що система не завжди правильно завантажується через пошкодження, які і принесли нам проблеми з пам’яттю.

У цьому випадку нам доведеться віднести його в ремонт. Якщо пам’ять дійсно пошкоджена її потрібно замінити, інакше нормальної роботи нашого пристрою нам не бачити.

Холод

Ну і останнє, що найменше є небезпечним – це холод. Як ми знаємо, коли температура близька до 0, а то і нижче, ми можемо бачити, як смартфон різко втрачає свій заряд, або і зовсім відключається. Перезавантаження смартфона теж не виняток.

Практично всі сучасні акумулятори схильні до холоду. Одиниці можуть повноцінно працювати на холоді, не втрачаючи свою працездатність. Тут потрібно перестати знущатися над телефоном, десяток разів намагаючись включити його, коли він відключився на холоді, а зігріти його, і тільки потім включити.

Причин, чому ваш Android може довільно перезавантажуватися досить багато. Ми розібрали лише основні, також спробували зрозуміти, що можна зробити в певній ситуації. І це явні знаки, що з нашим пристроєм щось не так. Їх не варто пропускати повз, потрібно виправляти проблему як тільки вона з’явилася. Постійне відкладання просто «зламає» наш смартфон (в буквальному сенсі). Тому краще всього вирішувати проблеми з перезавантаженням як тільки вони з’явилися.