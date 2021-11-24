Навіщо кожна станція стільникового зв’язку передає пілотний сигнал

Стільниковий зв’язок з’явився доволі недавно, якщо порівнювати його з іншими технологіями. Тому багато термінів запозичені з інших сфер. Один з них – пілотний сигнал – pilot signal. Такий сигнал є на станції будь-якого стандарту та покоління, і без нього стільникові телефони просто не зможуть працювати.





Пілотним його називають через те, що він головний серед інших. Так, стільникова станція передає в ефір не один, а безліч різних сигналів. Серед них, наприклад, канал сигналізації, яким передаються команди управління або канал пакетної передачі даних для доставки пакетів з мережі інтернет. Але всі вони не зможуть працювати без ведучого каналу – пілотного.

На відміну від інших каналів, він завжди передається на однаковій потужності. Він задає зону покриття стільникової станції. Тобто якщо зменшити або збільшити потужність пілотного сигналу, змінитися кількість паличок на індикаторі рівня мережі на телефоні.

Під час пошуку станції свого оператора телефон шукає саме пілотний сигнал, у якому передаються основні ідентифікатори стільника. Якщо дані на SIM-карті збігаються з тим, що передається в пілотному сигналі, телефон спробує отримати доступ до цієї соти. Пілотний сигнал – це як вхідні двері до квартири. Без неї потрапити всередину мережі не вийде.

На станціях 3G та 4G є спеціальні автоматичні алгоритми коригування потужності пілотного сигналу в залежності від навантаження. Якщо кількість абонентів, яку стільникова станція вже обслуговує перевищує певний поріг, то станція сама поступово зменшуватиме потужність пілотного сигналу, щоб не допустити перевантажень.

Далеко не всі оператори включають такі механізми, оскільки через їхню роботу в покритті може виникнути пропуск.

Тому важливість пілотного сигналу до роботи стільникової мережі важко недооцінити. Так само як літак без пілота не полетить, стільникова станція не зможе працювати без пілотного сигналу.