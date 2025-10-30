HONOR Power 2 отримає рекордну АКБ на 10k мАгод

Смартфон був помічений в базі даних китайського регулятора 3C. Там зазначено, що HONOR Power 2 матиме батарею на 9886 мАгод. Очевидно, що в офіційних специфікаціях ці цифри округлять до 10 000 мАгод.

Таким чином, HONOR Power 2 отримає найбільший акумулятор для смартфона в традиційному форм-факторі. І з високою ймовірністю виявиться одним з найбільш автономних на ринку. За словами інсайдера під ніком Digital Chat Station, HONOR на цьому не зупиниться і в майбутньому випустить смартфони з ще більш вражаючими батареями на базі чіпів Snapdragon 7s Gen 4 і Snapdragon 7 Gen 4.

За чутками, HONOR Power 2 оснастять процесором MediaTek Dimensity 8500 і 6,79-дюймовим LTPS OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K. Прем’єра відбудеться в першій половині 2026 року.