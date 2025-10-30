Какао та ягоди нейтралізують шкоду від сидячого способу життя: вчені

Сидячий спосіб життя часто називають «новим курінням» через його руйнівний вплив на організм людини. Одна з головних проблем тривалого сидіння полягає в тому, що воно порушує роботу судин, підвищуючи ризик інфарктів та інсультів. Дослідження показують, що кожні дві години, які людина проводить, сидячи перед телевізором, збільшують ризик ожиріння на 23% і діабету на 14%. Кожна година сидіння підвищує ризик саркопенії — вікової втрати м’язової маси — на 33%.

Фахівці Університету Бірмінгема для свого нового експерименту набрали групу з сорока здорових чоловіків у віці від 18 до 45 років і розділили їх на дві групи за рівнем фізичної підготовки. Потім кожну групу знову поділили навпіл: одним давали какао з високим вмістом флаванолів (695 мг), іншим — з низьким (всього 5,6 мг). Після цього всіх учасників посадили в крісла на дві години.

Флаваноли какао благотворно впливають на судини і нейтралізують шкоду, яку завдає довге сидіння на місці

Результати виявилися вражаючими. У тих, хто випив напій з високим вмістом флаванолів, функція судин в руках і ногах залишилася на колишньому рівні, незважаючи на двогодинне сидіння. А ось у учасників, які отримали напій з низьким вмістом флаванолів, спостерігалося погіршення роботи артерій, підвищення діастолічного тиску і зниження кровотоку, що призвело до погіршення постачання м’язів киснем.

«Наш експеримент показує, що більш високий рівень фізичної підготовки не запобігає тимчасовому порушенню функції судин, викликаному сидінням, якщо ви п’єте какао з низьким вмістом флаванолів», — пояснює співавтор дослідження Сем Лукас. — «Важливо, що після вживання напою з високим вмістом флаванолів і у спортивних, і у менш фізично підготовлених учасників функція судин збереглася на тому ж рівні, що і до двогодинного сидіння».

Крім какао, цінним джерелом флаванолів є ягоди

Якщо ви не любите какао — не біда, флаваноли можна отримати з інших джерел. Цінними джерелами цих корисних сполук є яблука, сливи, ягоди, горіхи, зелений і чорний чай, червоне вино, капуста кале, помідори і персики.

«З огляду на те, наскільки поширеним став сидячий спосіб життя і який ризик він представляє для судин, вживання їжі та напоїв, багатих на флаваноли, особливо в поєднанні з короткими прогулянками або регулярними перервами, щоб встати і розім’ятися, може бути хорошим способом поліпшити стан здоров’я в довгостроковій перспективі незалежно від рівня фізичної підготовки», — підсумовує співавторка роботи Катаріна Рендейро.