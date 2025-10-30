Battlefield REDSEC не зайшла грацям: рейтинг в Steam стрімко падає

Вчора відбувся запуск Battlefield REDSEC — королівської битви за правилами серії. Схоже, Electronic Arts наступила на всі граблі разом.

Всього через добу після запуску безкоштовного режиму його рейтинг обвалився до 42% — ще трохи, і відгуки впадуть в зону «В основному негативних». Гравці скаржаться на баги, невідповідну для режиму основу стрільби, малу кількість луту, поганий звук і в цілому вважають режим вкрай вторинним і млявим.

«Китайський клон Warzone періоду MW2. Вторинність від вторинності від вторинності. Навіть анімації ретельно копіювали».

«Шматок [сміття], як Warzone, тільки гірше. Все ті ж геймпади з аім-асистом, немає можливості відключити кроссплей, інтерфейс незручний до жаху. Звуки [погані] (вороги безшумно підходять ззаду, лазять по сходах і так далі). Бувають фрізи, занадто багато ефектів на карті, в бою нічого не видно».

«ADS bloom (система розкиду куль — прим. ред.) вбиває всю стрілянину. Та й сама стрілянина якось дивно працює: іноді гранатомети стріляють із затримкою в секунду (завдяки цьому ти стріляєш у стіну і вбиваєш себе). Простенькі, нецікаві місії на карті. У більшості місій потрібно просто сидіти і чекати (захищати точку, чекати дешифрування), а в інших місіях постійно бігаєш туди-сюди».

«Всупереч опису гри, дуже мало в цій роботі залишається від ДНК Battlefield 6».

Витяги з рецензій в Steam

Крім того, REDSEC дістається за фактичну «обов’язковість»: випробування основної гри прив’язані до цього режиму, і для прогресії користувачам необхідно запускати цю очевидно сиру королівську битву. Для багатьох гравців залишається загадкою, як EA змогла дозволити собі настільки невдалий реліз в давно усталеному жанрі.