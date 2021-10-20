Стало відомо, чому насправді нагрівається смартфон і наскільки це шкідливо

Під час роботи смартфон може нагріватися – це нормальне явище. В пристрої можуть нагріватися наступні елементи: дисплей, процесор, радіопередавальний модуль, акумулятор.





При максимальній яскравості нагрівається дисплей, якщо ви запускаєте на смартфоні «важкі» програми (наприклад, ігри), то нагрівається процесор.

У разі, коли ви перебуваєте занадто далеко від базової станції буде грітися модуль передачі. Якщо йде сильне енергоспоживання, то батарея також буде нагріватися.

Небезпечно це чи ні?

Більшість виробників гарантують стабільну роботу пристрою при температурах навколишнього середовища від 0 до +35 градусів, однак всередині деталі пристрою можуть нагріватися сильніше.

В принципі, деталі смартфона розраховані на нагрів – нічого страшного в цьому немає. Якщо вже вдасться процесору розігнатися так, що він почне перегріватися, то обов’язково спрацює система захисту і знизить потужність.

Але тривалий вплив високої температури негативно впливає на акумулятор – відбувається деградація батареї. Найкомфортніша температура для батареї – 20 градусів. Перегрів, як і охолодження дуже погано діють на АКБ.

Якщо батарея буде перебувати постійно на високих температурах, то вона швидше втрачає свою ємність, це пов’язано з особливостями літій-іонної батареї.

Діапазон робочих температур у такого типу батареї від -20 до +60 градусів, але варто розуміти, що крайні значення дуже згубно діють на акумулятор.

Поради:

1. Якщо смартфон став сильно нагріватися в процесі використання, то краще за все вивантажити додатки, згасити дисплей і дати йому охолонути. Особливо, якщо ви не запускали важкі додатки або дивилися відео.

Не потрібно поміщати спеціально смартфон в холодне місце: просто залиште його при кімнатній температурі.

2. Не варто грати в гру і одночасно заряджати пристрій. У момент зарядки і гри буде нагріватися як сама батарея так і всі нутрощі.

3. Якщо ваш смартфон часто перегрівався і ви помітили, що змінилася геометрія корпусу – терміново замініть акумулятор. Здуття батареї може призвести до дуже поганих наслідків аж до самозаймання.

Повторимось: невелике нагрівання є нормальним явищем для смартфона. Але якщо, у випадку високої температури вам некомфортно тримати пристрій в руці це вже є тривожним дзвіночком для самої батареї.