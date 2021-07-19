Стало відомо, чому мобільні оператори уповільнюють мобільний інтернет

Чому на телефоні різко падає швидкість мобільного інтернету? Навіщо мобільні оператори уповільнюють мобільний інтернет, і як з цим боротися?





Практично будь-який користувач стикався з тим, що мобільний інтернет на телефоні в один момент став у кілька разів повільніше. Часто уповільнення інтернету трапляється в кінці розрахункового періоду. Зі зменшенням швидкості стикаються як абоненти з обмеженим тарифом, так і власники безлімітного мобільного інтернету. Чому ж оператори штучно сповільнюють швидкість і чи можна з цим щось зробити?

Завантаження великого об’єму даних

Навіть на безлімітному інтернеті є певний обсяг даних, який можна завантажити на максимальній швидкості. Як тільки поріг цього обсягу пройде, швидкість автоматично зменшується до мінімально можливої ​​межі.

Наприклад, максимально допустимий обсяг даних оператора X – 30 гігабайт. Якщо користувач витратив цей ліміт, його мобільний інтернет сповільниться до кінця розрахункового періоду.

Економія на обладнанні

Швидкість мобільного інтернету безпосередньо залежить від того, скільки людей підключено до однієї базової станції. Чим їх більше, тим повільніше буде швидкість у кожного окремого абонента.

При цьому мобільні оператори можуть ставити додаткові базові станції, але вони вважають за краще цього не робити, щоб заощадити гроші на дорогому обладнанні. З цієї причини і відбувається штучне уповільнення інтернету – оператори зв’язку намагаються розподілити швидкість так, щоб незадоволених було якомога менше.

Завантаження даних через файлообмінники і торенти

Більшість операторів моментально обмежують швидкість мобільного інтернету, як тільки абонент починає завантажувати файли (фільми, серіали, фотографії і т.д.) через файлообмінники або торент-трекери. Величезні об’єми даних збільшують навантаження на мережу, що не подобається мобільним операторам.

Високе навантаження на мережу

Оператори змушені сповільнювати мобільний інтернет і при реальному високому навантаженні на мережу. Якщо велика кількість користувачів одночасно завантажують дані через мобільний інтернет, швидкість знижується. При цьому через навантаження стикаються з низькою швидкістю всі абоненти одночасно.

Підсумки

При зниженні швидкості мобільного інтернету багато абонентів намагаються з’ясувати причини у мобільного оператора. Однак у відповідь чують лише те, що виною всьому є тимчасово підвищене навантаження. Почасти ця причина правдива – чим більше людей користуються мобільним інтернетом, тим нижче у всіх буде швидкість.

Незважаючи на запевнення операторів, що зробити нічого не можна, вирішити цю проблему можна покупкою і встановленням додаткового обладнання і нових базових станцій. На жаль, це дуже дорого і невигідно.

Якщо вирішити проблему низької швидкості не вийшло, спробуйте “вибити” знижку в мобільного оператора.