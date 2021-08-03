Варто переглянути: 5 фільмів, які були заборонені до перегляду в СРСР

Розповімо сьогодні про п’ять фільмів, які були заборонені до перегляду в часи тотальної цензури СРСР.





Зоряні війни

Перший фільм з серії побачив світ (крім Радянського Союзу) в 1977 році.

У 1970 році стався світанок так званого “Нового Голлівуду”. У прокат почали виходити фільми, натхненні філософськими складними французькими фільмами: “Бонні і Клайд”, “Дитина Розмарі”, “Хрещений батько” і ін.

Режисер “Зоряних воєн” не вписався в це точіння, створивши кіно, в якому є очевидне “добро”, а є явне “зло”. Акцент в своїх фільмах Джордж Лукас переніс з рефлексії на видовищність і спецефекти. Як виявилося, “хліб і видовища” потрібні в усі часи.

У Радянському Союзі “Зоряні війни” були під забороною. Цензура не пропустила західний фільм, який нібито натякає на те, що “темна сила” – це СРСР.

Хрещений батько

Перша частина трилогії вийшла в прокат в 1972 році. Гангстерська драма Копполи не пройшла цензуру в СРСР.

Радянський Союз не став дивитися на фільм ширше. Що, в першу чергу, кінокартина не про жорстокість і стрілянину, а про сім’ю і її цінність в житті кожної людини.

Фільм отримав кілька премій “Оскар” в категорії “Кращий фільм року”, “Кращий актор головної ролі” і “Кращий адаптований сценарій”.

Блакитна лагуна

Фільм Рендала Клайзера вийшов в прокат в 1980 році. У Радянському Союзі він був заборонений з позначкою “надто відвертий фільм”. Але в порівнянні з “Інтердівчинка”, яка вийшла на 9 років пізніше, “Блакитна лагуна” – квіточки. А якщо порівняти “Лагуну” з сучасними фільмами, то він може здатися “божою корівкою”.

9.5 тижнів

Мелодраму 1986 році з еротичним вмістом не пропустила радянська цензура теж. Але на піратському ринку картина була дуже популярною.

Міккі Рурк і Кім Бесінджер в кращі свої роки підкорили глядачів своїми образами. Хоча не всім припала до душі акторська гра Кім. Бейсінгер навіть була номінована на премію “Золота малина”, як найгірша актриса.

Але рейтинг картини як і раніше високий – 7.4.

Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу

Стенлі Кубрик – геній, який створив на своєму віку чимало картин, які викликали бурю і блиск в суспільстві, – “Лоліта”, “Заводний апельсин”, “Сяйво” та ін.

Фільм “Доктор Стрейнджлав, або Як я навчився не хвилюватися і полюбив атомну бомбу” викликав негативну реакцію не тільки у Радянського Союзу, а й у США.

В стрічці режисер намагався показати в чорних комедійних фарбах політиків, які грають у свої ігри в період загрози ядерної війни.