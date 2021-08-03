Українські пенсіонери будуть більше отримувати – уряд збільшив пенсії

Представники Пенсійного Фонду України заявили, що в результаті перерахунку пенсії для певних категорій громадян виплати їм будуть збільшені на порядок. У цю категорію потрапили ліквідатори Чорнобильської АЕС, а також потерпілі в результаті вибуху.





Подробиці про нововведення

Варто зауважити, що це не перше підвищення пенсій, яке довелося випробувати на собі українцям в цьому році. Починаючи з липня 2021 року виплати піднялися відразу для декількох категорій громадян, а в найближчому майбутньому мінімальна пенсія буде збільшена для всіх жителів країни у віці. Однак нинішній перерахунок торкнувся тільки учасників ліквідації ЧАЕС, а також людей, які отримали інвалідність внаслідок інциденту. Збільшення виплати залежить від групи інвалідності, детальний перелік далі:

III група – 3700 грн;

II група – 4800 грн (ліквідатори раніше отримували 2966 гривень, постраждалі -2317);

I група – 6000 грн (раніше ліквідатори 3337, постраждалі 2781).

Також виплати збільшено для дітей, які отримали інвалідність внаслідок події – раніше вони отримували 1 854 гривень, тепер 3700.

Озвучені цифри є надбавками, з урахуванням деяких особливостей системи накопичування. Мінімальний рівень пенсії також був підвищений, для третьої групи він склав 6 204,21 гривні, другої 8 272,28, третьої 10 340,35.

Зараз представники відомства вирішують бюджетні питання, завершення підготовки призначено на 1 січня наступного року. Починаючи з зазначеного моменту пенсії почнуть нараховуватися за новим тарифом.