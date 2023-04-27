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Особенности и уход за медицинскими серьгами

27.04.2023
1 хвилина на прочитання

Медицинские серьги, также известные как медицинские уколы, предназначены для использования при прокалывании ушей и могут помочь снизить риск осложнений и ускорить процесс заживления. Заказать такие серьги можно по ссылке https://caflon.ua/sergi-dla-prokola-ushey/ в интернет-магазине компании Caflon. 

Особенности медицинских серег

Предлагаем ознакомиться с особенностями медицинских серег для прокалывания ушей:

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  1. Материал – они обычно изготавливаются из гипоаллергенных материалов, таких как медицинская сталь, титан или никелевый титан. Они не вызывают аллергические реакции и считаются безопасными.
  2. Дизайн – медицинские серьги для прокалывания ушей обычно имеют тонкую иглу с защитным колпачком, который защищает ушную раковину от контакта с иглой.
  3. Гладкая поверхность без острых краев или заусенцев, чтобы предотвратить травмирование тканей и уменьшить риск инфекции.
  4. Антибактериальное покрытие – которое помогает предотвратить размножение бактерий на украшении и снижает риск инфекции.
  5. Инструкции по использованию и уходу – важно следовать этим инструкциям, чтобы обеспечить правильное использование и процесс заживления.
  6. Прокалывание ушей у профессионала – рекомендуется проходить процедуру прокалывания ушей у профессионального пирсинг-мастера, который использует медицинские серьги и предоставляет соответствующие инструкции и рекомендации по уходу. Мастер может также купить специальный пирсинг пистолет в Caflon, чтобы быстро и безболезненно делать проколы клиентам.

Правила ухода за проколом и серьгами

Правильный уход за проколом и сережкой в ухе играет важную роль в заживлении раны и предотвращении возможных осложнений. Правила по уходу за проколом и сережкой в ухе такие:

  • чистота рук – чтобы предотвратить внесение бактерий в рану и инфицирование;
  • использование антисептика для очистки области вокруг прокола – только не перекись водорода или спирт для промывания раны, так как они могут вызвать раздражение;
  • избегание касания прокола и сережки руками или другими предметами, чтобы предотвратить внесение инфекции и раздражение раны;
  • периодическая поворот сережки – чтобы избежать застывания и заживления сережки с тканями уха;
  • избегание сильных ударов и трения – чтобы предотвратить повреждение тканей;
  • избегание воды и химических веществ;
  • соблюдение правил гигиены;
  • посещение врача при признаках инфекции – если у вас возникли признаки инфекции, такие как повышенная температура, покраснение, опухоль, сильная боль или гнойный отделяемый из раны, немедленно обратитесь к врачу или пирсинг-мастеру для диагностики и лечения;
  • следование инструкциям пирсинг-мастера – он может предоставить вам индивидуальные рекомендации и указания, их важно соблюдать.

Заживление раны от прокола уха может занимать время, обычно от нескольких недель до нескольких месяцев. Важно быть терпеливым и следовать рекомендациям по уходу за раной.


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27.04.2023
1 хвилина на прочитання
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