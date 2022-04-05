Приват та Моно раптово засмутили своїх клієнтів зміною правил

Державний ПриватБанк та фінустанова без відділень Monobank схоже віришили покласти край лояльності до клієнтів. Пообіцявши не нараховувати відсотки на борги по кредитах принаймні до червня, обидва банки повернули старі правила, не протримавшись і місяця. Схоже кредитним канікулам настав кінець.





Варто зазначити, що певні поблажки для клієнтів банки все ж залишили. Зокрема Приват, хоч і повернув відсотки за користування кредитними коштами, однак зменшив їх удвічі. За новими правилами клієнт, як і раніше, може безкоштовно користуватися грошима на кредитці протягом пільгового періоду (майже 2 місяці). А коли цей термін скінчиться, на заборговану суму нарахують не 3,5%, а лише 1,7% комісії.

Майже аналогічні умови тепер пропонує і Монобанк. У клієнтів банку без відділень наразі є можливість користуватися грошима з кредитного ліміту на безоплатній основі лише до закінчення пільгового строку. А потім борг власника кредитки збільшиться на 1,6%.

Про нові умови ПриватБанк оголосив на своєму офіційному сайті. Клієнти Моно натомість дізналися неприємну новину із допису співзасновника фінустанови Олега Гороховського у Facebook.

Клієнти ПриватБанку та Monobank були вкрай розчаровані відміною кредитних канікул. Вони залишили кілька гнівних коментарів на сайті Мінфіну нарікаючи, що банки повідомили про зміну правил в останній момент, чим поставили власників карток у вкрай незручне становище.

Натомість у прес-службі Привату пояснили, що банк продовжує виплачувати відсотки по депозитах у повному обсязі. А для цього йому потрібні операційні кошти. Якщо ж кредитні канікули продовжаться, державний банк не зможе своєчасно виконувати свої обов’язки перед власниками депозитів.

У Monobank також стверджують, що повна відміна відсотків по кредитним коштам небезпечна і може призвести навіть до банкрутства банку. Тож зниження відсоткової ставки – це найбільше пом’якшення, яке у фінустанові зараз можуть запропонувати.

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