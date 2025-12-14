Тепловий насос «повітря–повітря»: чому це найефективніший спосіб обігріву 2025 – 2026 років — розповідає ВЕНКОН

Тепловий насос «повітря-повітря» – це сучасна кліматична техніка, яка відрізняється енергоефективністю, надійністю, багатофункціональністю. Однак для багатьох користувачів це все ще не знайоме нововведення. Тим часом експерти з магазину Венкон, який є офіційним постачальником багатьох брендів теплових насосів в Україні, вважають, що у 2025-2026 роках він стане найефективнішим способом обігріву. Ми звернулися до них за роз’ясненнями, щоб з’ясувати, чому вони так вважають.

Як працює тепловий насос «повітря-повітря»

Ключове слово в назві цього пристрою – це «насос». Тобто він перекачує тепло з одного середовища в інше. У випадку з тепловим насосом «повітря-повітря» мова йде про перекачування тепла з повітря з вулиці в повітря приміщення. Таким чином здійснюється опалення.

Теплові насоси «повітря-повітря» енергоефективні

Ціни на комунальні послуги з кожним роком зростають. І економити ресурси стає вже некомфортно. Тому хочеться використовувати енергоефективну техніку, яка буде витрачати менше. Згідно з дослідженнями фахівців з Венкон, тепловий насос «повітря-повітря» витрачає на обігрів приміщення приблизно на 70% менше електроенергії, ніж, наприклад, обігрівач. Він також більш енергоефективний у порівнянні з будь-яким іншим електричним опаленням. Крім електрики, тепловий насос не витрачає ніяких інших ресурсів – йому не потрібен ні газ, ні дрова, ні якесь інше паливо.

За ефективністю обігріву тепловий насос «повітря-повітря» не поступається іншим способам опалення і здатний стати основним джерелом тепла в будинку в умовах зими України. Багато моделей здатні забезпечити теплом навіть якщо за вікном -20 °C або більш суворі морози. Таким чином, можна повністю відмовитися від інших способів обігріву.

Установка теплового насоса «повітря-повітря» можлива в будь-якому місці

Універсальності установки сприяє екологічність теплового насоса «повітря-повітря». Як було сказано, він не використовує паливо і йому необхідна тільки електрика. А це означає, що від нього немає ніяких вихлопів і організовувати димохід для відводу газів йому не потрібно. Також як не потрібно забезпечувати приплив свіжого повітря для спалювання палива.

Тому тепловий насос може бути встановлений в будь-якому місці, де є електрика. Не тільки в приватному будинку, але й у квартирі на будь-якому поверсі. Крім того, такі пристрої можуть використовуватися в різних робочих і громадських приміщеннях. Ніяких димоходів і вентиляції не потрібно.

Тепловий насос не зіпсує ні екстер’єр будівлі, ні інтер’єр кімнати. Зовні він нічим не відрізняється від класичного кондиціонера спліт-системи, у якого є зовнішній блок і внутрішній настінний, касетний, канальний, підлоговий або інший.

Теплові насоси «повітря-повітря» можуть не тільки гріти

Іншою корисною функцією більшості моделей теплових насосів «повітря-повітря» є охолодження. Тобто влітку, коли на вулиці спекотно, вони будуть працювати у зворотному напрямку і знижувати температуру в приміщенні. Деякі моделі оснащені наступними можливостями:

осушення;

зволоження;

вентиляція;

приплив свіжого повітря;

фільтрація повітря.

Тому цей пристрій може замінити кондиціонер спліт-систему та багато іншої кліматичної техніки.

Переваги теплового насоса «повітря-повітря» перед кондиціонером спліт-системою – порівняння від Венкон

Якщо між кондиціонером спліт-системою і тепловим насосом «повітря-повітря» є стільки спільного, то чим перший кращий за другий? Венкон пояснює в таблиці:

Тепловий насос «повітря-повітря» Кондиціонер спліт-система Робота при низьких температурах -20 °C і нижче Зазвичай до -10 °C Витрата електроенергії На 60-70 % менше, ніж обігрівач При роботі на обігрів більше, ніж у в у обігрівача ККД До 500 % До 200 Може бути основним джерелом тепла Так Ні, тільки додатковим

