Motorola натякнула на вихід складного смартфона

Напередодні CES 2026 компанія Motorola вирішила підігріти інтерес до майбутніх новинок. Бренд, який до цього випускав виключно компактні розкладачки Razr, надіслав медіапартнерам незвичайні святкові набори — і натяки в них виглядають занадто очевидними, щоб бути випадковістю.

Головним елементом подарунка виявився блокнот з дерев’яним шарнірним механізмом, а на обкладинці красується напис «Every fold reveals a possibility» («Кожне розкладання відкриває нові можливості»). Багато журналістів і блогерів відразу припустили, що таким чином компанія натякає на випуск свого першого Fold-пристрою — складаного смартфона у форматі «книги».

До виставки CES 2026 залишається менше місяця, але в мережі досі не було ніяких чуток і витоків про новий складаний смартфон Motorola. Або компанії вдалося зберегти все в секреті, або в блокноті не потрібно шукати ніяких прихованих натяків.

Якщо Motorola все ж зважиться випустити Fold-смартфон, їй доведеться зіткнутися з серйозною конкуренцією з боку Samsung, Google, HUAWEI, Honor та інших компаній.