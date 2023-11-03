Особливості смартфонів Xiaomi Lite та 13T 8/256. Чи варто купувати ці моделі у 2023 році

Під час пошуку якісного смартфона людина прагне побачити певний баланс між дизайном, технічними характеристиками та ціною. Але на сучасному цифровому ринку, який постійно поповнюється релізами, це досить важко. Але, новітні телефони від Xiaomi часто розв’язувати цю проблему, пропонуючи великий вибір опцій та гарні розцінки.

Останнім часом, побільшало хороших відгуків щодо двох новинок цього бренду. Зокрема, це Xiaomi 13T 8/256 та Xiaomi 13 Lite. Тому варто дізнатися більше про ці трендові моделі. А, під час ознайомлення варто заздалегідь поміркувати над тим, де взяти гроші на придбання гаджета. Як варіант, можна отримати 400 грн за реєстрацію без депозита та інші бонуси казино для безпечної азартної гри.

Завдяки чому став популярним Сяомі 13 Лайт

У сенсі зовнішності, “лайтова версія” Сяомі 13 є справжнім шедевром на ринку смартфонів середнього цінового сегмента. Він достатньо витончений, має надійне захисне скло та 6.55-дюймовий дисплей ОЛЕД 1080р. Більш того, у цьому пристрої є додаткові переваги:

Наявність продуктивного чіпсета Снепдрегон 7 Ген 1;

Працює на операційній системі Андроїд 12 з MIUI;

Основна задня камера на 50 мп з високоякісним сенсором від Соні;

З фронтального боку є камера на 32 мп Самсунг GD2 + 8-мегапіксельна камера глибини.

Щодо технічних відмінностей, варто зазначити, що у Сяомі 13 Лайт є режим швидкої зарядки та батарея 4500 мАг. Ця модель здатна отримати повний заряд протягом 43 хвилин, тому її можливо використовувати в дорозі. Також, на цьому смартфоні всього один динамік, але він достатньо гучний та, працює у середньому діапазоні. І останнє, “лайт” версія Сяомі 13 має сканер відбитка пальця та звичайний рівень захисту від вологи IP53. Враховуючи усі особливості цієї моделі, її вартість може коливатися у районі 12 – 17 тис. гривень.

Детальніше про Xiaomi 13T 8/256: зовнішність та параметри

Модель 13T від Сяомі має не тільки стильний зовнішній вигляд, але й гарні параметри продуктивності, фільмування фотовідео контенту та чудовий дисплей. Тут пропонується система з трьох камер: сенсора Sony IMX707 на 50 мп, об’єктива для відео на 50 мп та ширококутного пристрою 12 мп. Камера працює з сучасними фільтрами, має стабілізацію та знімає відео HDR+. Тобто, користувачі матимуть змогу зробити масштабоване відео 4К зі швидкістю до 30 кадрів/секунда.

Екран смартфона гармонійно відображає всі кольори на сітці 2712х1220. А, щодо продуктивності, Сяомі 13Т працює на Андроїд 13 з оболонкою MIUI 14. Новий процесор MediaTek Dimensity 8200 Ultra оперативне накопичення 8-12 Гб та вбудовану пам’ять на 256 Гб. Це дасть можливість завантажити безліч корисних програм та ігор.

Щодо автономності, цей пристрій має акумулятор на 5000 мАг, який тримає заряд приблизно 16 годин у разі постійного перегляду відео. До речі, тут також є турбозарядка на 67 Вт, яка повністю заряджає смартфон близько 40 хвилин. Це надає можливість не витрачати багато часу на підзарядку та користуватися гаджетом у будь-який час, коли це потрібно. А, щодо ціни флагмана, вона становить приблизно 25-26 тис. гривень.