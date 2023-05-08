Тепловизоры AGM: выберите лучшее решение для ночного видения

Тепловизоры AGM – это надежные и качественные инструменты для обеспечения ночного видения. Они используют инфракрасное излучение, чтобы обнаруживать и видеть тепловые источники, что позволяет использовать их в широком диапазоне задач, от охоты до военных операций. В данной статье мы расскажем о двух моделях тепловизоров AGM Taipan TM15 384 и AGM Taipan TM25 384, которые доступны для покупки в нашем интернет-магазине.

Характеристики AGM Taipan TM15 384

Матрица 384×288 пикселей;

Увеличение до 8х;

Чувствительный детектор для быстрого обнаружения тепловых источников;

Диапазон температур от -40 °C до +50 °C;

Дальность обнаружения до 1500 метров;

Цифровой зум для максимального увеличения изображения;

Запись видео и фото;

Встроенная память на 32 Гб.

AGM Taipan TM15 384 – это высококачественный тепловизор, который обеспечивает быстрое обнаружение тепловых источников благодаря чувствительному детектору. Он может использоваться в широком диапазоне температур и обеспечивает дальность обнаружения до 1500 метров. Эта модель также имеет цифровой зум и возможность записи видео и фото. Встроенная память на 32 Гб позволяет хранить большое количество информации.

Характеристики AGM Taipan TM25 384

Матрица 384×288 пикселей;

Увеличение до 2.5х;

Чувствительный детектор для быстрого обнаружения тепловых источников;

Диапазон температур от -40 °C до +50 °C;

Дальность обнаружения до 2000 метров;

Цифровой зум до 8х;

Встроенная память на 32 Гб;

Возможность записи видео и фото;

Устойчивый к вибрации и ударам корпус;

Работа в широком диапазоне температур и условий окружающей среды;

Использование малого объектива для обнаружения целей на дальних расстояниях;

Высокая скорость обработки изображения;

Возможность передачи изображения на мобильные устройства по Wi-Fi.

AGM Taipan TM25 384

Это улучшенная версия тепловизора AGM Taipan TM15 384, который обеспечивает более высокое качество изображения и дальность обнаружения. Он также имеет матрицу 384×288 пикселей, но дальность обнаружения увеличена до 2500 метров. Taipan TM25 384 также имеет цифровой зум до 8х и возможность записи видео и фото. Эта модель также устойчива к вибрациям и ударам, имеет малый объектив для обнаружения целей на дальних расстояниях и работает в широком диапазоне температур и условий окружающей среды. Возможность передачи изображения по Wi-Fi также присутствует.

Матрица 384×288 пикселей;

Увеличение до 8x;

Дальность обнаружения до 2500 метров;

Цифровой зум;

Встроенная память на 32 Гб;

Возможность записи видео и фото;

Устойчивый к вибрации и ударам корпус;

Работа в широком диапазоне температур и условий окружающей среды;

Использование малого объектива для обнаружения целей на дальних расстояниях;

Высокая скорость обработки изображения;

Возможность передачи изображения на мобильные устройства по Wi-Fi.

Где купить тепловизоры AGM Taipan TM15 384 и AGM Taipan TM25 384

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