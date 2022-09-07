Українцям назвали ризики та переваги Windows XP у 2022 році

Windows XP досі працює на мільйонах ПК та ноутбуків, але не оновлюється. Microsoft офіційно припинила підтримувати XP 8 квітня 2014 року. Використовувати систему ризиковано, але часом доводиться. Для сучасних комп’ютерів та ноутів під XP немає драйверів. ОС як і раніше можна встановити із ISO образу. Але завантажити на офіційному сайті не вийде. Тільки із сторонніх джерел, що саме собою небезпечно. Або пошукати на старих дисках та флешках.





Windows XP зустрічається на заводах та автосервісах

Головний плюс операційної системи – смішні за нинішніми мірками вимоги до заліза комп’ютера. Достатньо одноядерного процесора з тактовою частотою 233 МГц та 64 МБ ОЗУ. Це мінімум. Комфортним для Windows XP вважається настільний ПК або ноут із тактовою частотою ЦП 300 МГц і вище та оперативною пам’яттю починаючи зі 128 МБ.

У 2022 році Windows XP досить широко використовують. Насамперед в автосервісі. Перевірений десятиліттями діагностичний софт найчастіше працює лише у застарілій системі. Коли інтернет не потрібний, його вимикають. Так фахівці знижують ризик проникнення вірусів на комп’ютер.

Зустрічається XP і у виробничих цехах. Систему автоматизації заводу рідко оновлюють просто так. Тільки коли перестала відповідати завданням, які вона виконує з виробництва. Windows XP зручна. «Важить» мало, спритно працює на слабких комп’ютерах. Але і виробничі підприємства воліють не підключати комп’ютери з Windows XP до інтернету. Використовувати ОС у такому режимі – терпимо. Але лише до заміни на щось сучасніше.

3 найкращих браузера для Windows XP в 2022 році

Вбудований браузер Internet Explorer застарів. Тому потрібно підібрати сторонній. Найкращим можна назвати Opera. Містить вбудовані опції безпеки, VPN. Блокує рекламу. Передбачено захист від стеження. Легкий і невибагливий до ресурсів комп’ютера браузер.

Іншим користувачам більше до смаку Maxthon. Працює на ноутбуках та стаціонарних ПК з 512 МБ ОЗУ. Видаляє навіть найнаполегливішу рекламу. Є вбудований інструмент створення скріншотів сторінок. Для K-Meleon достатньо 256 МБ оперативної пам’яті. Інтерфейс нагадує Firefox. Легко налаштувати панель інструментів, інтерфейс та гарячі клавіші.

Чому Windows XP швидко стала популярною

Легендарну ОС випустили 2001 року. На момент завершення підтримки майже третина комп’ютерів працювала під її керуванням. У 2022 – трохи менше 2%.

Система була надзвичайно прогресивною для свого часу. Отримала плеєр WMP з якісним відтворенням із CD-ROM та DVD. Була в XP програма запису на компакт-дисків – достатньо перетягнути звукові файли на піктограму оптичного приводу на робочому столі. Утиліта резервного копіювання підтримувала диски CD-R та CD-RW. У XP вбудували відкат драйверів. Крута для 2001 функція. Якщо драйвер пристрою спричинив нестабільність системи, можна було просто повернути «як було раніше». Брандмауер підключення до інтернету захищав домашню або офісну мережу – динамічно відкривав і закривав порти в міру потреби. Так було раніше. Зараз Windows XP навіть на кілька хвилин не слід пускатив до інтернету.

Чим загрожує використання Windows XP сьогодні

Оновлення безпеки відсутні. Тому комп’ютер із Windows XP беззахисний перед сучасними цифровими загрозами. Вразливий для шкідливих програм, а особисті дані можуть бути викрадені зловмисниками. Не підходить для збереження конфіденційної інформації. Наприклад: фінансової чи медичної.

Потрібно регулярно перевіряти антивірусом. Відключати від інтернету, коли в онлайн-з’єднанні немає потреби. Але жодної гарантії. Комп’ютер і без інтернету може бути заражений з CD, DVD або флешки. Розробники ПЗ давно перестали дбати про сумісність своїх додатків з XP. Прихильність до старої ОС дорівнює відмові використання нових технологій. Якщо на ПК з Windows XP щось “не працює”, “не відкривається”, “глючить” – це нормально.