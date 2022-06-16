Токен за 5 хвилин: чи складно самому створити свою криптовалюту

Далеко не кожен зможе пояснити, що таке блокчейн, але практично неможливо знайти людину, не знайому хоча б з чуток з термінами «криптовалюта» та «токен». З кожним днем ​​зростає кількість користувачів, які займаються майнінгом, які купують та продають Bitcoin та Ethereum. А чи складно самому створити свою криптовалюту?





Створення своєї криптовалюти з нуля – не найпростіший процес. Доведеться задіяти команду програмістів та фінансових експертів, витратити чимало часу та коштів. Інша річ – розробка токена на основі вже існуючого блокчейну.

Монета та токен

Монета (coin) – це повноцінна криптовалюта, а заразом платформа для створення токенів. Якщо незалежні криптовалюти можна перерахувати на пальцях, то рахунок токенів йде на десятки тисяч. Останні використовуються, наприклад, як ігрові гроші або система заохочення користувачів в рамках будь-якого сервісу.

На платформі Binance Smart Chain (BSC) створено понад 8 тисяч токенів. На базі Ethereum – понад 12 тисяч. З них ненульову ринкову вартість мають лише 4 тисячі. Це свідчить, що розробка цифрової валюти – половина справи. Не менше часу та коштів доведеться витратити на просування власної «крипти», формування спільноти чи інтеграцію токена в існуючий сервіс.

Токен за 5 хвилин

На запит “створити токен” пошукача видасть сотні сторінок, де обіцяють розповісти “як створити токен за 5 хвилин”. Це, звісно, ​​перебільшення, але є чимало ресурсів, де представлені набори компонентів до створення цифрових розрахункових одиниць. Наприклад, guarda.co, CreateMyToken або cointool.app. Є подібні конструктори і на найбільшому хостингу IT-проектів GitHub.

Навіть Microsoft у навчальних матеріалах на своєму порталі пропонує півгодинний курс створення токенів за допомогою OpenZeppelin. Правда, щоб навчитися цьому за 30 хвилин, користувач вже повинен мати загальні уявлення про блокчейне і програмування Solidity, а також мати навички роботи з C, JS або Python. Отже, створення власної криптовалюти вимагає початкових знань. Простіше буде створити NFT.